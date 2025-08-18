„Ketaminová královna“ přiznala vinu, že herci Perrymu prodala smrtelnou dávku

Sanghaová souhlasila s přiznáním viny v pěti federálních obviněních, včetně poskytnutí ketaminu, který vedl k Perryho smrti, uvedli prokurátoři v prohlášení.
Podle nich je 42letá občanka USA a Velké Británie významná dealerka drog, která byla mezi svými zákazníky známá jako „ketaminová královna“. Tento termín prokurátoři často používali v tiskových zprávách a soudních dokumentech a dokonce jej zahrnuli do oficiálního názvu případu.
V dohodě se Sanghaová přiznala, že prodala čtyři lahvičky ketaminu také jinému muži, Codymu McLaurymu, a to jen několik hodin předtím, než v roce 2019 zemřel na předávkování. McLaury neměl k Perrymu žádný vztah.
|
Policie stále vyšetřuje, jak Matthew Perry přišel ke smrtící dávce ketaminu
Prokurátoři po přiznání upustí od dalších tří obvinění souvisejících s distribucí ketaminu a jednoho obvinění z distribuce metamfetaminu, které s případem Perryho nesouvisí.
Sanghaová oficiálně oznámí své přiznání viny na nadcházejícím slyšení, kde bude vynesen rozsudek. Mohla by dostat až 45 let vězení.
Vyšetřování se týkalo především jí a doktora Salvadora Plasencii, který 16. června podepsal vlastní dohodu o přiznání viny.
Ketamin
Silné anestetikum, které se používá jako lék proti depresi, úzkosti a bolesti. Podle vyšetřovatelů Perryho případu ho má podávat pouze lékař a pacienti, kteří jej užili, by měli být kvůli možným škodlivým účinkům pod odborným dohledem.
Další tři obvinění – doktor Mark Chavez a asistenti Kenneth Iwamasa a Erik Fleming – loni souhlasili s přiznáním viny výměnou za spolupráci, která zahrnovala výpovědi usvědčující Sanghaovou a Plasenciu.
Perryho 28. října 2023 v bezvládném stavu našel v jeho domě v Los Angeles nalezl jeho asistent. Soudní lékař určil, že hlavní příčinou smrti byl ketamin, obvykle používaný jako chirurgické anestetikum.
Herec užíval lék prostřednictvím svého stálého lékaře jako legální, ale neregistrovanou léčbu deprese, která se stává stále častější.
Čtyřiapadesátiletý Perry se snažil získat více ketaminu, než mu jeho lékař předpisoval. Začal ho dostávat od Plasencii asi měsíc před svou smrtí, další nadstandardní dodávky mu pak zajistila Sanghaová asi dva týdny před smrtí.
Perry a Iwamasa se k Sanghaové dostali prostřednictvím Perryho přítele Fleminga. Ve svých dohodách o přiznání viny oba muži obchody podrobně popsali.
|
Za Perryho smrt může i „ketaminová královna“. Dodávala drogy celebritám
Fleming podle soudních dokumentů poslal Iwamasovi zprávu, že ketamin od Sanghaové je „neregistrovaný, ale úžasný“. Fleming Iwamasovi napsal, že Sanghaová obchoduje pouze „s vysokou společností a celebritami. Kdyby to nebyl skvělý matroš, přišla by o kšeft.“
Perry od Sanghaové čtyři dny před svou smrtí nakoupil velké množství ketaminu, včetně 25 lahviček za 6 tisíc dolarů v hotovosti (bezmála 126 tisíc korun). Tento nákup zahrnoval i dávky, které Perryho zabily, uvedli žalobci.
V den Perryho smrti Sanghaová podle obžaloby řekla Flemingovi, že by měli smazat všechny zprávy, které si poslali.
V březnu 2024 provedli v jejím domě v Hollywoodu razii agenti protidrogového úřadu, kteří našli velké množství metamfetaminu a ketaminu. V červnu téhož roku byla obviněna, v srpnu zatčena a od té doby je ve vazbě.
Perry se s závislostí potýkal už léta, od dob svého působení v seriálu Přátelé, kdy se jako Chandler Bing stal jednou z největších hvězd své generace. Americko-kanadský herec si zahrál také v seriálu Západní křídlo nebo v řadě filmů. V letech před smrtí otevřeně mluvil o svých dlouhodobých problémech se závislostí na omamných látkách.