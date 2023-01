Jak se chytá mafián. Denaro třicet let unikal policii, přitom seděl doma

Když v roce 1993 policie po dlouhých třiadvaceti letech zatkla šéfa Cosy Nostry Salvatoreho „Tota“ Riinu, žil si tento člověk ze špičky seznamu nejhledanějších lidí Itálie spokojeně v Palermu se svou ženou a čtyřmi dětmi. O třicet let později podobný osud potkal i jeho pobočníka Mattea Messinu Denara. Ten však v posledních dnech před zatčením na rozdíl od Riiny žil jako asketa, jedl sýr s čekankou a trávil čas listováním v Bibli. Pobýval v pastevecké chatě nedaleko svého bydliště v Corleone, napsal britský deník The Guardian.

Po celá léta zůstával z lidí z Riinova nejbližšího okolí na svobodě pouze on. Muž zodpovědný za smršť násilí, která si v devadesátých letech vyžádala stovky mrtvých lidí včetně soudců, kněží a politiků, miloval opulentní bohatství a rychlá auta, měl řadu přítelkyň. Přesto se dokázal skrývat před vyšetřovateli, aniž by se příliš vzdálil od domova.

Denaro unikal policii, protože se stále těšil loajalitě lidí, kteří ho obklopovali. Žil v klidném městečku Castelvetrano v sicilské provincii Trapani. Do pátrání po něm se v průběhu let bez úspěchu zapojily stovky policistů. Jakmile se smyčka začala stahovat, nejprve byly na řadě jeho příbuzní. Když police zatkla jeho sestru Patrizii, začaly úřady doufat, že brzy dopadne i jeho.

Nemusel si stavět bunkr

„Kdybyste se ve městě zeptali, kde je Matteo Messina Denaro, lidé by odpověděli, že je buď mrtvý, nebo žije někde v provincii Trapani,“ říká Giacomo di Girolamo, autor Denarova životopisu s názvem Neviditelný. „Nepatřil k těm mafiánům, kteří by jezdili do zahraničí, do Brazílie nebo do severní Evropy. Nepotřeboval si stavět bunkr jako šéfové ’Ndranghety v Kalábrii. Byl v bezpečí na svém vlastním území,“ dodává.

Vyšetřovatelé Denara popisují jako člověka s kombinací vlastností staré a nové mafie. „Stejně jako její kmenoví členové vnímal mafii jako nadřazený orgán zahrnující několik vyvolených, kteří jsou hodni cti,“ řekla v roce 2014 Teresa Principatová, bývalá soudkyně a členka protimafiánské skupiny DNA, která mu byla po desetiletí na stopě. Do kruhu svých blízkých vpouštěl podle ní jen ty, které dobře znal. Byl ale také velice moderní. „Je chamtivý, bezohledný, jde po penězích a zapojí se do jakéhokoli obchodu, který přináší zisk. A jeho metody fungují,“ dodává bývalá soudkyně.

O Denarově postavení v organizaci se dlouho pouze spekulovalo. Byl to Riinův zlatý hoch, který měl dobré kontakty s divokými bratry Gravianovým z Palerma. „Kdyby se mi něco stalo, Matteo a Giuseppe (Graviano) vědí všechno,“ nechal se prý údajně slyšet Riina. Poté, co policie zatkla další velká zvířata mafie, Cosa Nostra se snažila vybrat nového bosse. Policie ale byla pořád mafii v patách a podařilo se jí volbu přerušit.

Denarův otec Ciccio byl mafiánský kápo staré školy. O jeho synovi, jemuž se přezdívalo Siccu (Hubený), však panovaly od počátku pochyby. Říkalo se, že vlastnosti svého otce nezdědil a že nemá dostatečné kvality na to, aby byl tradičním šéfem. „Denaro se nakonec stal součástí skupiny Corleone a v některých ohledech to byl i velmi moderní boss,“ říká di Girolamo. „Nebyl ženatý, měl však dítě se svou partnerkou. To by bylo pro mafiánského bosse starého typu zcela nemyslitelné. Navíc zatímco staří šéfové úzkostlivě lpěli na náboženských obřadech a atributech, on se hlásil k agnosticismu, ne-li k ateismu,“ dodává autor Denarova životopisu.

Útoky, které byly přes čáru

Mafie se vždy uměla měnit s dobou. Denarova síla spočívala v propojení s „šedou zónou“, kde se organizovaný zločin snoubí s politikou a obchodem. „Šedá zóna je oblast společnosti, kde je těžké odhalit spoluúčast bossů a kde partnerství mezi nimi a podnikateli nebo mezi pistolí a notebookem není zdaleka vždy nakloněné ve prospěch těch prvních,“ říká odborník na mafii John Dickie ve své knize Mafiánská republika. Obrovské Denarovo bohatství pocházelo z investic do energetiky a odpadů. Úspěšně pronikal do místní samosprávy, aby získal kontrolu nad důležitými stavebními zakázkami.

Cosa Nostra si však na sebe přivolala hněv státu tím, že v roce 1992 zavraždila dva vysoce postavené a obdivované soudce bojující proti mafii – Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina. Krátce po Riinově zatčení se Denaro podílel na bombových útocích v roce 1993, kdy se Cosa Nostra zaměřila na místa kulturního a turistického významu na pevnině.

Snažila se útoky v Miláně, Florencii a Římě donutit stát, aby zrušil tvrdé protimafiánské zákony. Naposledy před pondělním zatčením v Palermu spatřili bosse Denara v Toskánsku v roce 1993. Tehdy před galerií Uffizi vybuchla nálož v zaparkovaném fiatu. Zabila tři lidi, více než čtyřicet jich zranila a poškodila neocenitelná umělecká díla.

Denaro se také podílel se na jednom z nejhrůznějších zločinů krutého tažení klanu Corleone. Byl jím únos a následná vražda teprve jedenáctiletého Giuseppeho di Mattea, syna mafiána, který měl svědčit proti organizaci. Denaro byl jedním z členů gangu, který chlapce dva roky držel spoutaného na různých místech západní Sicílie, aby na jeho otce vyvíjel nátlak a přiměl ho ke změně výpovědi. Nakonec ho uškrtil a jeho tělo rozpustil v kyselině.

Kéž by mluvil!

Ačkoli není žádných pochyb o tom, že Denarovo dopadení je pro orgány činné v trestním řízení triumfem, někteří dodnes zpochybňují význam jeho činnosti. „Nikdy nebyl šéfem, byl pouze členem komise, ale to je něco jiného. Nikdy nepřevzal Palermo, ale zůstal pouze regionálním šéfem v Trapani,“ říká například bývalá soudkyně Teresa Principatová.

Sama strávila několik let sledováním Denara na místech, kde se léčil na různých klinikách na severu země. Riina se proslavil tím, že i přes přísně střežené podmínky, které vězně od sebe oddělovaly a omezovaly návštěvy, i nadále řídil organizaci z vězení. Také Riinova pobočníka Bernarda Provenzana úřady dopadly poté, co odcestoval do Marseille, aby se léčil s rakovinou prostaty. Zda bude mít Denaro na Cosu Nostru i nadále nějaký vliv, bude pravděpodobně záviset na jeho zdravotním stavu.

Někteří lidé tvrdí, že Denaro dopadení policií sám chtěl, protože je vážně nemocný a raději by dožil v nemocnici. Ať už je to pravda, nebo ne, ochranný kruh tvořený jeho nejbližšími nakonec selhal. A protože policie všechny pokusy o změnu jména vládce místní mafie zmařila, v tuto chvíli není v záloze nikdo, kdo by ho mohl nahradit.

„Je to skvělá zpráva, ale úspěch státu bude úplný teprve tehdy, až budeme schopni pochopit, jakou roli hrál Matteo Messina Denaro v bombové kampani v letech 1992 až 1993. Je také důležité zjistit, jak se mu podařilo zůstat na útěku před spravedlností po dobu 30 let a kdo ho chránil,“ říká Nino di Matteo, bývalý prokurátor pro boj s mafií v Palermu.

„Dnešní zatčení je důležitým krokem vpřed. Byla by však chyba myslet si, že tím boj proti mafii skončil. Jistě, Matteo Messina Denaro byl nejdůležitějším členem mafie, který je stále na svobodě, ale zkušenosti by nás měly poučit, že Cosa Nostra je schopna se přeskupit, reorganizovat a znovu nastartovat,“ dodal.

„Navazování kontaktů s obchodem a v některých případech i s politikou bylo vždy součástí DNA Cosy Nostry. Věřím, že Denaro o těchto vazbách hodně ví, a bylo by velkým krokem vpřed, kdyby se rozhodl spolupracovat se spravedlností a říct pravdu o tom, co ví,“ uzavřel podle The Guardianu soudce di Matteo.