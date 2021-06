Matovičovi důvěřuje méně Slováků než Kotlebovi, vede Čaputová, říká průzkum

Průzkum agentury Focus pro slovenskou soukromou televizi Markíza proběhl mezi 2. a 9. červnem na vzorku 1 011 respondentů. Už předchozí průzkum z dubna 2021 odhalil klesající důvěryhodnost bývalého premiéra Igora Matoviče. Ta se ukázala jako nejnižší od prosince 2014.

Podle posledního průzkumu mu důvěřuje pouze 13 procent Slováků, což je nejméně ze všech zkoumaných politiků. Matovič po vládní krizi odešel z postu premiéra jako ministr na ministerstvo zdravotnictví.

Během vládní krize, která začala eskalovat v době tajného nákupu ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V, kabinet opustilo celkem šest ministrů. Jako první složil funci ministr zdravotnictví Marek Krajčí (OLaNO), což také v rámci rekonstrukce vlády žádali koaliční partneři.



Způsob, jakým Matovič s Krajčím jeho demisi oznámili, je ovšem naštval a jak strana Svoboda a solidarita (SaS), tak Za lidi volaly po odchodu premiéra. Místo něj ovšem nečekaně rezignoval ministr práce a sociálních věcí Milan Krajniak (Jsme rodina). Po něm následovaly demise Sulíka a Kolíkové.



Nakonec přišla řada i na šéfa resortu školství Branislava Gröhlinga a ministra zahraničí Ivana Korčoka (oba SaS), čímž SaS odešla z vlády. Komplikovaná personální situace pak vedla k tomu, že si zbývající ministři dočasně vzali na starosti i uvolněné posty.

Nejlépe si vede prezidentka

Nejdůvěryhodnějším politikem podle průzkumu zůstává prezidentka Zuzana Čaputová. Věří jí celkem 54 procent Slováků. I té však od ledna klesla důvěryhodnost o 10 procent.

Pozici za Čaputovou se 44 procenty obsadil šéf Hlasu Peter Pellegrini. Tomu v posledních měsících důvěryhodnost také klesala, nyní si však opět polepšil. Třetím nejdůvěryhodnějším slovenským politikem je předseda SaS Richard Sulík, za ním nasleduje šéf Sme rodina Boris Kollár. Tomu důvěřuje celkem 31 procent dotázaných.

Současný slovenský premiér Eduard Heger (OLaNO) v průzkumu získal 29% důvěryhodnost. Heger na začátku dubna po téměř měsíc trvající vládní krizi vystřídal v čele vlády Matoviče. Premiér je členem předsednictva Matovičova protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, které loni v únoru přesvědčivě vyhrálo parlamentní volby. OLaNO i v Hegerově vládě obsadilo polovinu ze 16 křesel.

Fico roste

Z lídrů opozice si v posledních měsících polepšil Robert Fico, jemuž důvěryhodnost narostla v červnu 2021 na 25 procent. Slovenská opoziční strana Směr-SD, kterou Fico vede od roku 1999, byla do únorových parlamentních voleb v roce 2020 u moci s výjimkou necelých dvou let nepřetržitě od roku 2006. Strana však zejména během svého vládnutí čelila kritice za různé kauzy.

V roce 2018 Fico v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky rezignoval na funkci premiéra, ve které ho vystřídal tehdejší místopředseda Směru-SD Pellegrini. Ten si poté založil svou vlastní stranu Hlas-sociální demokracie.



Na posledních příčkách důvěryhodnosti se vedle Matoviče nachází také předseda Ľudové strany Naše Slovensko Marian Kotleba, ve kterém má důvěru celkem 15 procent lidí.

Kotlebova krajní pravice se v lednu také potýkala s problémy. Nespokojení kotlebovci v lednu vystoupili z předsednictva Kotlebovy strany a založili si vlastní stranu Republika. A to poté, co se dozvěděli o úpravách stanov LSNS, podle kterých by šéf partaje získal větší moc než dosud a pomocí dosazeného prostředníka by mohl stranu vést i z vězení. Tam Kotleba ještě může skončit kvůli kauze šeků s extremistickou symbolikou.