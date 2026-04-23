Třiadvacetiletý Marcus Duffy zemřel v roce 2022 po nešťastné nehodě, kdy se začal dusit kusem rajčete. Přestože se po chvíli záchranářům podařilo uvolnit mu dýchací cesty, jeho mozek byl příliš dlouho bez kyslíku. Po několika dnech v nemocnici ho sama matka odpojila od přístrojů.
Žena, která pracovala jako zdravotní sestra, se se ztrátou nedokázala vyrovnat ani po letech, pokusila se dokonce o sebevraždu. Podstoupila léčbu i terapie, ale bez úspěchu. Svůj život dlouhodobě popisuje jako utrpení.
Rozhodla se proto obrátit na švýcarskou firmu Pegasos, která asistovanou smrt zprostředkovává. Ve Švýcarsku je tato forma ukončení života legální, nesmí se z ní ale profitovat. Organizace proto funguje jako nezisková a klienti si hradí náklady spojené s procesem, například léky, práci lékařů nebo pohřeb.
Žádost Duffyové posuzoval tým odborníků včetně psychiatrů, kteří měli k dispozici kompletní zdravotní dokumentaci. Po několikaměsíčním hodnocení dospěli k závěru, že její psychický stav splňuje stanovená kritéria.
|
O svém rozhodnutí žena informovala svou rodinu. Uvedla, že chce mít kontrolu nad vlastním koncem a považuje ho za jediné východisko ze své situace. „Chci umřít, a přesně to udělám. Můj život, moje volba. Už se nemůžu dočkat,“ dodala Duffyová.