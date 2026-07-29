Matku pěti mrtvých novorozenců vzali ve Francii do vazby, těla našel její partner

„Prokuratura v Carpentras případ postoupila prokuratuře v Avignonu,“ uvedl před oficiálním potvrzením deník Le Parisien s tím, že úřady zahájily vyšetřování pro vraždu osoby mladší 15 let. Podle deníku byla žena zadržena po propuštění z nemocnice.
Muž začal pátrat ve společném bytě, protože ho znepokojilo, že se znovu dozvěděl pozdě o jejím těhotenství. Poté, co pozůstatky nalezl, informoval o tom místní úřady. Kromě nově narozeného dítěte pár vychovává další dvě děti ve věku osm a devět let.
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Hrůzný nález ve Francii. V bytě objevili pět mrtvých novorozenců v krabicích
Prokuratura kvůli dvěma starším dětem kontaktovala orgán sociálně-právní ochrany dětí. Zároveň dočasně nařídila umístění v neděli narozeného chlapečka mimo rodinu.
Případy opakovaných vražd novorozenců po porodu nejsou vzácné. Příčinou bývá narušený úsudek matky nebo utajené těhotenství, o kterém nevědělo ani nejbližší okolí, podotýká AFP.
Nejzávažnější případ vraždy novorozenců byl odhalen v roce 2010, kdy bylo na zahradě rodičů zdravotní sestry Dominique Cottrezové nalezeno osm zakopaných těl novorozenců. Cottrezová byla v roce 2015 odsouzena k devíti letům vězení.