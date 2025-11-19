Těla pohřešované matky a její dcery našli v mrazáku. Podezřelý tvrdil, že šlo o nehodu

Autor:
  9:31
Rakouská policie našla v mrazicích boxech těla pohřešované matky a její desetileté dcery. Zatkla přítele ženy a jeho bratra, kteří jsou podezřelí, že oběti zavraždili a jejich těla ukryli v jednom z bytů v Innsbrucku. Oba muži jsou ve vazbě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pohřešování čtyřiatřicetileté Syřanky a její dcery nahlásil jejich příbuzný z Düsseldorfu loni v červenci poté, co ho v Německu navštívily, ale on s nimi následně ztratil kontakt.

Během vyšetřování padlo podezření na 55letého rakouského přítele ženy a jeho 53letého bratra. Vyšetřovatelé také zjistili, že starší z mužů se po zmizení ženy pokusil prodat její nábytek a také šperky. Drobné transakce pomocí ženiny platební karty měly policii podstrčit falešné stopy.

Policie muže zatkla po měsících sledování, hlavní podezřelý se teprve před několika dny přiznal, že těla ukryl. Jak píše například německý magazín Der Spiegel, muž však tvrdil, že šlo o nehodu.

Rodiče v Rakousku nechali zemřít syna hlady. Mysleli si, že ho ovládl démon

Podle rakouských médií byly mrazáky s těly ukryty za sádrokartonovou příčkou, speciálně instalovanou pro tento účel.

Rakouská policie nadále pátrá po způsobu, jakým byly žena a její dcera zabity. Protože mrazáky nebyly už delší dobu v provozu, byla těla ve značném rozkladu.

Vstoupit do diskuse

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

Český slavík 2025

Marta Kubišová byla uvedena do Síně slávy Českého slavíka, 29. listopadu 2024.

Kdo se stane novým Českým slavíkem v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap, uvidí diváci v pátek 21. listopadu na TV Nova. Do slavičí Síně slávy bude uveden Vladimír Mišík.

19. listopadu 2025  9:38

Těla pohřešované matky a její dcery našli v mrazáku. Podezřelý tvrdil, že šlo o nehodu

ilustrační snímek

Rakouská policie našla v mrazicích boxech těla pohřešované matky a její desetileté dcery. Zatkla přítele ženy a jeho bratra, kteří jsou podezřelí, že oběti zavraždili a jejich těla ukryli v jednom z...

19. listopadu 2025  9:31

Dívky z Pardubicka nepřišly na vyučování ani se nevrátily domů, hledá je policie

Policie pátrá po dvou dívkách. Odešly ze školy, ale na odpolední vyučování už...

Pardubičtí policisté vyhlásili pátrání po dvou nezletilých dívkách, které odešly v úterý okolo třinácté hodiny ze základní školy v Býšti na Pardubicku. Na odpolední vyučování se už ale nevrátily a...

19. listopadu 2025  9:31

Stanjura hájí před poslanci návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun

Přímý přenos
Ve Sněmovně pokračuje druhá schůze, během níž by poslanci měli potvrdit...

Rozpočtový výbor Sněmovny projednává návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard korun. „Máme na straně příjmů realistické příjmy,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Na...

19. listopadu 2025,  aktualizováno  9:30

VIDEO: „Rozšířil se mrknutím oka.“ Největší městský požár v Japonsku za půl století

Požár v japonském městě Óita (19. listopadu 2025)

Mohutný požár vypukl v úterý v japonském městě Óita na ostrově Kjúšú. Hasiči museli evakuovat téměř dvě stovky lidí, přičemž jeden člověk zemřel. Na snímcích z místa je vidět, jak řada staveb lehla...

19. listopadu 2025  9:23

Na D1 vzplál návěs kamionu. Hašení zablokovalo provoz směrem k Brnu

Při ranním požáru návěsu kamionu na D1 u Kozlova, který způsobila technická...

Provoz na 120 kilometru dálnice D1 ve směru na Brno dnes ráno komplikoval požár návěsu kamionu. U obce Kozlov na Havlíčkobrodsku zasahovali profesionální hasiči z Jihlavy. Škoda vzniklá požárem byla...

19. listopadu 2025  9:16

Rusko zabíjelo na západě Ukrajiny. Polsko uzavřelo letiště, vyslalo stíhačky

Sledujeme online
Rusko zasáhlo v ukrajinském Ternopilu i devítipodlažní budovy. (19. listopadu...

Téměř po celé Ukrajině se v noci spustil letecký poplach. Rozsáhlý dronový útok zasáhl například Charkov, kde bylo zraněno nejméně 32 lidí včetně dvou dětí. Ternopil hlásí devět mrtvých a desítky...

19. listopadu 2025  7:29,  aktualizováno  9:15

Patnáctiletá nadýchala skoro dvě promile. Strážníky přitom přesvědčovala, že nepila

Patnáctiletá dívka strážníkům přiznala, že pila vodku. Kdo ji naléval, však...

Rušení nočního klidu bylo důvodem, proč v sobotu krátce po půlnoci dorazila hlídka městské policie do podniku v plzeňské Prokopově ulici. Ihned po vstupu do provozovny ovšem strážníky zaujala zjevně...

19. listopadu 2025  9:03

VIDEO: Kapsář ženě při chůzi bleskově prošacoval kabát, ukradl drahý mobil

Ženě při chůzi bleskurychle prošacoval kabát, krádež zachytila kamera

Nechat volně rozepnutý kabát a v jeho kapse drahý mobil se nevyplatilo ženě, když s plnýma rukama procházela podchodem pod hlavním nádražím v Brně a stoupala po schodech k nástupišti. Příležitosti po...

19. listopadu 2025  8:54

Bitvu plešatců s přísavkami rozhodl trénink s ledničkou. Lesklé lebky měly sraz

Japonští plešouni se utkali při úplňku v netradičních hrách

Každý rok se v Japonsku sjedou na jedno místo členové unikátní asociace, aby vzdali hold životnímu nadhledu, humoru... a absenci vlasů. Jejich festival nazvaný Podzimní hostina plešatců (japonsky...

19. listopadu 2025  8:44

Smrt na Lipně. Cizinec sjel v autě do přehrady, neštěstí vyšetřuje policie

Do lipenslé přehrady sjel osobní automobil, řidič z ciziny neštěstí nepřežil....

V Horní Plané na Českokrumlovsku v úterý večer zemřel starší cizinec, který u přívozu sjel s osobním automobilem do lipenské přehrady. Událostí se nyní zabývá policie.

19. listopadu 2025  8:17

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

19. listopadu 2025  7:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.