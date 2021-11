Přiložte ruku k dílu, vyzval úřad Australany k masturbaci

„Masturbace je normální a zdravá soúčást sexuálního života člověka a skvělá cesta, jak zjistit, co je vám příjemné. Nejlepší na ní je, že je tu pro každého, a navíc nabízí mnoho zdravotních výhod,“ napsal ve čtvrtek ráno na své oficiální facebookové zdravotní úřad státu Queensland.



„Je pro nás důležité normalizovat pozitivní zprávy o masturbaci, abychom snížili související pocity studu a strachu a zlepšili sexuální zdraví i gramotnost lidí,“ dodali úředníci v příspěvku doplněném několika pestrobarevnými malbami.

Humorné komentáře na sebe nenechaly dlouho čekat. „V těchto těžkých časech musíme všichni táhnout za jeden provaz,“ napsal jeden z diskutérů. „To je prostě skvělé! Jsem zvědav, kdy všechny vtipné komentáře dosáhnou vrcholu?“ poznamenal další.

„Sloganu vyzbrojte se (v angličtině arm yourself) to dává zcela nový význam,“ napsal jiný uživatel s odkazem na vládní očkovací kampaň „vyzbrojte se proti covidu-19“. „Po přečtení jsem si říkal, že tomu dám šanci, ale ostatní lidé v autobuse by neměli radost,“ reagoval další.

„O informacích, které sdílíte na vaší stránce, obvykle mluvím s lidmi v práci. Za tohle bych ale skončila na koberečku na personálním,“ dělala si legraci jiná uživatelka. Většina lidí se shodovala na tom, že jim ranní příspěvek pomohl začít den s úsměvem na tváři.



Blahodárnost masturbace potvrzují vědci

Zdravotní úřad příspěvek doplnil také odkazem na výzkum, jenž u žen zjistil souvislost mezi masturbací a pozitivním vnímáním vlastního těla. Masturbace rovněž může ženám pomoci snížit menstruační křeče.

Cílem příspěvku je podle mluvčího úřadu snížit stigma spojené s masturbací, informovat o jejích zdravotních přínosech a poskytnout rodičům rady, jak o sexuálním sebeuspokojení mluvit se svými dětmi.

„Neboť je masturbace často považována za tabuizované téma a toto je poprvé, co o ní mluvíme na sociálních sítích, byli jsme připraveni na velkou odezvu a na to, že lidé budou šokováni,“ uvedl mluvčí. „Je skvělé, že většina odpovědí je pozitivní a že příspěvek vyvolal diskusi,“ podotkl.

„Dosavadní výzkum ukazuje, že většina mladých lidí získává informace o sexuálním zdraví z online zdrojů a cítí se zahanbeně či v rozpacích, když mluví o masturbaci a sexu s přáteli a rodinou, „dodal mluvčí s tím, že mnoho online zdrojů je ale nespolehlivých a nevytváří je odborníci.



Americký výzkum z roku 2017 například prokázal, že pravidelná masturbace u mužů snižuje riziko rakoviny prostaty až o třetinu.

Kromě prevence rakoviny pomáhá také léčbě zánětů a bolestí prostaty, dále zlepšuje plodnost a podle některých studií má pozitivní efekt na rehabilitaci penisu, při poruchách erekce a předčasné ejakulaci.