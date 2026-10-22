Svéráz osvěty v Miláně: Mona Lisa odhalila hruď s jizvami po uřezaných prsou

Mona Lisa si na něm rozhaluje růžovou halenku a divákovi ukazuje dvě jizvy po mastektomii.„Každá jizva vypravuje příběh o přežití, síle a identitě,“ uvedl umělec na svém Instagramu.
Malba upozorňuje na nedostatečné zastoupení následků operace a upozorňuje na nutnost prevence a včasné diagnostiky. Podle italského deníku Milano Today Palombo propojuje témata nemoci, identity a fyzické transformace a bojuje proti stigmatům spojených s jizvami.
Říjen se tradičně označuje za měsíc osvěty rakoviny prsu. V roce 2024 ve světě zemřelo 694 tisíc žen na zhoubný nádor ňader, nepříznivou diagnózu se dozvědělo 2,4 milionu žen, informuje Světová zdravotnická organizace.
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Krásná, pevná, ale hlavně zdravá. Jaká je prevence rakoviny prsu?
V Česku o rakovině v rámci šíření prevence otevřeně mluvila zpěvačka Anna Julie Slováčková, která nemoci podlehla v roce 2025 ve svých 29 letech.