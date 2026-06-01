Předchozí rekord v počtu lidí přestrojených za blonďatou ikonu z filmů 50. let minulého století činil 254 účastníků a byl zaznamenán v australském Brightonu v roce 2020, píše deník Los Angeles Times.
Fanoušci herečky, kteří se o víkendu sešli v centru Palm Springs, zaplatili registrační poplatek ve výši 75 dolarů, dostali bílé šaty podobné těm, které Monroeová oblékla ve filmu Slaměný vdovec, platinově blonďatou paruku, dobové sluneční brýle a skleničku martini. Organizátory akce byli pořadatelé festivalu hrdosti komunity LGBT+ Palm Springs Pride. Doufali, že se jí zúčastní alespoň 500 lidí.
U Graumanova čínského divadla v Hollywoodu, kde jsou otisky rukou Monroeové a dalších hvězd zvěčněny v betonu, dnes fanoušci zazpívají píseň Hodně štěstí, zdraví v připomínce hereččiny serenády Johnovi F. Kennedymu v roce 1962. Na místě, které je připomínkou zlaté éry Hollywoodu a oblíbenou turistickou atrakcí, bude položen dort a 100 růží.
Muzeum Akademie filmových umění v Los Angeles už v neděli zahájilo výstavu s názvem Marilyn Monroeová: Hollywoodská ikona, která oslavuje hereččinu filmovou kariéru a život, který uhasl předčasně v roce 1962.
Výstava, která potrvá do února 2027, zahrnuje stovky originálních exponátů. Návštěvníci mohou vidět zřídka vystavované proslulé růžové šaty, které Monroeová měla na sobě při zpěvu písně Diamonds Are a Girl’s Best Friend v komedii Páni mají radši blondýnky.
Ve čtvrtek nabídne losangeleská aukční síň Julien’s Auctions téměř 200 předmětů spojených s Monroeovou ve speciální aukci s názvem 100 let Marilyn. Budou mezi nimi dosud nezveřejněné fotografie, scénář s poznámkami z jejího posledního a nedokončeného filmu Něco musí prasknout nebo osobní předměty jako ručně psané recepty a rtěnka.