Po otevření balíčku na základně Air Force One onemocnělo několik lidí

Na americkou vojenskou základnu v Marylandu byl doručen podezřelý balíček, po jehož otevření se udělalo několika lidem nevolno a někteří z nich museli být převezeni do nemocnice.
Budova na základně Joint Base Andrews, která se nachází nedaleko Washingtonu a slouží jako domovské letiště prezidentského speciálu Air Force One, byla evakuována poté, co jedna osoba „otevřela podezřelý balíček“, uvedla základna v prohlášení. Několik lidí bylo transportováno do lékařského centra na základně.

„Jako preventivní opatření byly tato budova i sousední budova evakuovány a kolem oblasti bylo zřízeno bezpečnostní pásmo,“ citovala CNN z prohlášení.

Americký úřad způsobil paniku na čtyřiceti letištích. Ruší 10 procent spojů

„Na místo byli vysláni záchranáři, kteří zjistili, že nehrozí bezprostřední nebezpečí, a předali incident úřadu pro zvláštní vyšetřování. Věc se v současné době vyšetřuje.“

Balíček obsahoval bílý prášek neznámého původu, uvedla CNN s odvoláním na dva zdroje obeznámené s vyšetřováním. Předběžné terénní testy nezjistily přítomnost nebezpečných látek, ale vyšetřování pokračuje, řekl CNN jeden ze zdrojů.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Moderátoři Efler a Lecká do toho praštili. Svatba po čtrnácti letech

Iva Lecká a Vojta Efler si řekli ANO na zámečku v Horních Počernicích.

Spisovatelka a moderátorka Rádia Blaník Iva Lecká (46) a o rok mladší moderátor Rádia Frekvence 1 Vojta Efler si řekli své ano na Chvalském zámku. Po čtrnácti letech chtěli svazek zpečetit. „První s...

Soud rozhodne v kauze vraždy, z jejíhož objednání je obžalovaný advokát

Pardubický advokát Pavel Jelínek u Krajského soudu v Hradci Králové (2....

Případ pardubického advokáta Pavla Jelínka, kterého obžaloba viní z objednání vraždy bývalého partnera Jelínkovy dcery, spěje ke konci. Krajský soud v Hradci Králové dnes v kauze vynese rozsudek....

7. listopadu 2025

Letošní říjen byl třetím nejteplejším za dobu měření, uvedl Copernicus

Ilustrační foto

Letošní říjen byl třetím nejteplejším desátým měsícem roku od začátku záznamů unijní služby Copernicus. Vyšší průměrné teploty byly v říjnu jen v letech 2024 a 2023. Letos v říjnu byla průměrná...

7. listopadu 2025  6:49

USA zaútočily na další loď v Karibiku. Zabily přitom tři muže

Americký ministr obrany Pete Hegseth během slyšení ve Sněmovně reprezentantů...

Americká armáda ve čtvrtek zabila tři muže při úderu na loď, která údajně pašovala drogy v mezinárodních vodách v Karibském moři. Americký ministr obrany Pete Hegseth zabité označil za...

7. listopadu 2025  6:42

KLDR odpálila další testovací střelu směrem k Japonsku

Severní Korea zkušebně odpálila několik střel s plochou dráhou letu do moře u...

Severní Korea v pátek odpálila nejméně jednu balistickou střelu směrem do moře východně od svého pobřeží. KLDR v posledních týdnech stupňuje tempo testování svých zbraňových systémů, včetně odpálení...

7. listopadu 2025  6:26

Nadávat a hodit sendvič po policistovi? To pořád není napadení, pravila porota v USA

Muž hodil sendvič na příslušníky pohraniční stráže hlídkující ve Washingtonu....

Soudní porota ve Spojených státech uznala ve čtvrtek jako nevinného bývalého zaměstnance ministerstva spravedlnosti, který v létě ve Washingtonu hodil sendvič na federálního agenta. Případ se stal...

7. listopadu 2025

Originalita, tuny kerosinu a hra na udržitelnost. Jak cestují čeští superboháči

Bombardier Global 6000 - létají s ním například moderátorka Oprah Winfreyová

Průměrná denní útrata přes 35 tisíc korun, ale i cesty soukromým tryskáčem za milionové částky. V Česku a na Slovensku žije zhruba deset tisíc lidí, pro které cestovní kanceláře připravují luxusní...

7. listopadu 2025

Jsou tlustší a dražší. Plastové příbory přežily i svůj zákaz

Premium
Plastové příbory přežily zákaz. Jsou tlustší a dražší.

Zákaz plastových příborů se u ­českých stánků minul účinkem. Objevily se sice například dřevěné alternativy, ale i po třech letech, co evropské nařízení začalo platit také v tuzemsku, jsou lžíce či...

7. listopadu 2025

Narážíme u vás na vstřícné lidi. Asi to souvisí se slivovicí, přemýšlí Helloween

Premium
Skupina Helloween

Ještě než kapela Helloween odehrála koncert před našlapanou pražskou O2 arenou, byli kytaristé Sascha Gerstner a Michael Weikath serveru iDNES.cz k dispozici na rozhovor. Řeč byla nejen o novém albu,...

7. listopadu 2025

ANALÝZA: Schyluje se k velké bitvě o Gazu. Dostane Hamás razítko, nebo rakety?

Premium
Příměří. Ozbrojenci z teroristického Hamásu a egyptští dělníci hledají v Gaze...

Od naší spolupracovnice v Izraeli Dlouholetý podporovatel Hamásu má teď Hamás krotit? To je vážně vtip. Myslí si to Miky, šedesátiletý architekt z Haify. A není sám. Zapojení Turecka do mírového procesu v Gaze budí vášně.

7. listopadu 2025

Ukážu nový styl. Okamura o svém zvolení i slibované proměně v čele Sněmovny

Premium
Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura (6. listopadu 2025)

Lídr SPD Tomio Okamura se ve středu stal novým šéfem Sněmovny. Po zvolení slíbil, že bude vystupovat nestranně a oproti minulosti i umírněně. Toho se prý držel už během hlasování, kdy nereagoval na...

7. listopadu 2025

Akcionáři Tesly rozhodli. Musk se může stát prvním dolarovým bilionářem v historii

Elon Musk (20. ledna 2025)

Akcionáři výrobce elektromobilů Tesla na čtvrteční valné hromadě schválili balík akcií pro zakladatele a šéfa firmy Elona Muska, který by mu mohl během příštích deseti let vynést až 878 miliard...

6. listopadu 2025  23:46

Seniorka z Náchodska uvěřila falešnému faráři. Poslala mu 400 tisíc korun

ilustrační snímek

Falešný farář připravil seniorku z Náchodska o 400 tisíce korun. Třiasedmdesátiletou ženu podvodník kontaktoval přes aplikaci WhatsApp, uvedla ve čtvrtek na webu policejní mluvčí Andrea Muzikantová....

6. listopadu 2025  22:13

