Chytání rekrutů na ulici dělá na Ukrajině zlou krev, říká reportér Dorazín

Dorazín přiznává, že záměr natočit o jeho práci filmový dokument ho původně příliš nepotěšil. „Neměl jsem z toho ze začátku žádnou velkou radost, protože to jsou pokaždé komplikace. Situace tam není na nějaké velké natáčení, je to tam hodně nebezpečné.“

Právě kvůli nebezpečné situaci se do projektu zapojil jen malý filmový štáb, což nakonec umožnilo natáčení zvládnout flexibilně a hlavně rychle. Výsledkem je dokument, který nejen že přibližuje válečnou zpravodajskou práci, ale zachycuje i osobní zážitky Martina Dorazína přímo na místě, v terénu, během války.

Pro Ukrajinu to vypadá nehezky

Klíčovou postavou dokumentu je mimo válečného zpravodaje Českého rozhlasu také Oleg Kačenko, protestantský kněz a pekař z Donbasu, který na frontu dováží humanitární pomoc. „Bez něj by film nebyl možný. Přitom již několikrát musel evakuovat svou rodinu a pekárnu kvůli bombardování.“

Reportér v Rozstřelu zdůraznil, že válka na Ukrajině se svou intenzitou a rozsahem odlišuje od jiných konfliktů, kde v minulosti jako válečný zpravodaj působil.

„Byl jsem dlouho v Jugoslávii, na Blízkém východě, v Libyi, ale tyto konflikty nebyly tak obrovské. Rozsahem byly války samozřejmě příšerné, například Afghánistán, ale tato válka mě děsí urputností a tím, že zatím nevede k žádnému dobrému konci,“ rekapituluje reportér.

„Spíš to teď vypadá pro Ukrajinu dost nehezky. Uvidíme, jak s tím zamávají americké volby, což bude asi docela rozhodující. Ale Putinova odhodlanost a to, že to je do značné míry i jeho osobní válka proti Ukrajině, mě skutečně děsí. On je tím úplně posedlý, je to jeho životní téma, kterým chce vstoupit do dějin,“ pokračuje Dorazín.

Ale zapíše se do nich podle něj zřejmě jako masový vrah, který je už teď stíhaný mezinárodním tribunálem, a to za únosy dětí z Ukrajiny. „Ale měl by být stíhaný i za spoustu dalších věcí.“

V této válce bojuje David s Goliášem, slabá napadená oběť s brutálním a mocným predátorem. „Rusko je nepoměrně početně silnější než Ukrajina, má takřka nevyčerpatelné zásoby surovin. Technologicky to možná převaha není, ale Rusko má obrovské množství zbraní, možná i primitivních, starých, ještě ze sovětských zásob.“

Ale Rusové používají i severokorejské, nepříliš dobré zbraně, říká reportér. „Ale když je zbraní hodně, několikanásobně víc, než má napadená strana, tak to znamená samozřejmě obrovskou převahu,“ dodává.

Nacisté na Ukrajině? Spíš v Rusku

Martin Dorazín vyvracel narativ ruské propagandy o nacistických tendencích na Ukrajině a zároveň hovořil o svém osobním dilematu spojeném s jeho dlouholetou vazbou na Rusko a ruskou kulturu. Stále má například úctu k dílům ruské klasiky, ale současný režim a jeho zločiny odsuzuje.

„Neznamená to ale, že jsem měl rád Rusko. Měl jsem prostě rád ruské lidi, některé mám rád dosud,“ konstatuje reportér.

„Bohužel někteří umřeli, někteří byli zavražděni a někteří také utekli. Řada jich tam také zůstala, s nimi nemám kontakt a ani bych jim vzájemnou komunikací nechtěl ublížit. A ani se tam nechci s nějakou nostalgií vracet. Dokud je tam Putin a celá jeho banda, tak to ani není reálné, ani bezpečné, prostě tam nechci.“

Absurdní na celé válce je podle něj i další věc: „Je to myšlenka, že Putin bojuje s nějakými domnělými nacisty nebo fašisty na Ukrajině. Když si vezmete, že spousta ukrajinských státních představitelů jsou ukrajinští Židé, tak je to absurdní argument. Jak by se asi mohl v Židech zrodit nacismus?“

„Ukrajina s tím měla své potíže za druhé světové války. Kdo je neměl. Ale já si myslím, že fašistů je daleko více v Rusku, takových těch nacionálních fašistů. Dlouho jsem tam působil jako zpravodaj a vím, že tam jsou organizovaní a že mají značnou podporu státu, což je na tom děsivé. Takže pokud jsou někde fašisti organizovaní a je jich tam hodně, tak to není Ukrajina, ale Rusko,“ soudí reportér.

Nechápu západní „chcimíry“

Dorazín detailně popsal práci válečného rozhlasového nebo televizního zpravodaje, která je podle něj zásadně odlišná od žurnalistiky dělané z newsroomu.

„Reportérství z terénu se v newsroomu nikdo nenaučí. Tam se určitě naučíte to, jak má vypadat zpravodajství, komentář, rozhovor a podobně, ale na místě, mimo redakci, je to něco jiného. V terénu je práce odlišná. A bohužel na to média nemají peníze, protože vyslat do terénu zpravodaje, to je strašně drahá záležitost. Ale také strašně nutná, protože je to autentické svědectví, které si člověk nikde nevysedí.“

Dorazín nechápe argumenty západních „chcimírů“, tedy těch, kteří volají po co nejrychlejším uzavření příměří. „Každý chce mír, ale mír musí mít nějaké pevné základy. Jestliže to bude jenom příměří a Rusko se dozbrojí, což určitě bude dělat, protože ruský vojenský rozpočet na příští rok spolkne 30 až 40 procent celkového státního rozpočtu.“

„To je obrovská suma. V Rusku je nastartovaný vojenský průmysl, vojenská ekonomika. Teď dochází ke spolupráci se Severní Koreou, navíc nejen na dodávkách zbraní, ale přímo i vojáků, kteří už jsou v Rusku. Je vidět, že Rusko se připravuje na další možná léta války,“ myslí si reportér s tím, že ani současné vedení Ukrajiny v čele s prezidentem Zelenským v tuto chvíli není ochotné diskutovat o územním kompromisu a tedy i o příměří.

Ukrajina podle Dorazína nutně potřebuje pozvánku do NATO. To podle něj bude představovat jasnou bezpečnostní záruku a teprve poté začne Ukrajina vážně jednat o mírové dohodě, a to i za cenu kompromisů.

Morálka na Ukrajině podle něj v tuto chvíli není dobrá. „Jsou tam problémy se špatně provedenou mobilizací. Takové ty záběry, kdy odvodní komise honí lidi, rekruty, po ulicích. Mé kamarády taky takhle někde dohnali, prostě vyšli si do obchodu a sebrali je na ulici a už jsou na frontě. Tak to asi nepůsobí dobře. Dělá to zlou krev. A hlavně ženy to špatně vnímají, když jim do války takovýmto způsobem odvlečou jejich manžely, živitele rodin.“

