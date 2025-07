Některé lety byly přesměrovány na letiště ve městech Nice, Nimes a jinde v regionu, napsala s odvoláním na mluvčí letiště Marseille Provence agentura Reuters.

Z Prahy do Marseille provozuje přímou leteckou linku dvakrát týdně společnost Ryanair, a to vždy v úterý a v neděli. Podle informací Letiště Václava Havla letadlo z Marseille dopoledne v Praze přistálo a odpoledne okolo 15:20 hodiny s tříhodinovým zpožděním odletělo opačným směrem do Francie.

Na jihu Francie byla také kvůli lesním požárům v pondělí dočasně uzavřena dálnice A9 vedoucí do Španělska podél pobřeží Středozemního moře. Ta už je otevřená, množství řidičů ale muselo přespat ve svých autech a asi 500 lidí se ubytovalo v okolí, píše agentura AFP.

Požár propukl v pondělí odpoledne na vinohradu jižně od města Narbonne, postupně se rozšířil a zasáhl plochu o rozloze přibližně dvou tisíc hektarů. S požárem bojují letadla a více než tisíc hasičů z celé Francie, pomáhali jim i kolegové z Rumunska. Pět hasičů bylo lehce zraněno, plameny poškodily několik domů a část lidí ze strachu opustila své domovy.

Francouzský meteorologický úřad Météo-France o víkendu uvedl, že vlna horka, která začala 19. června, oficiálně skončila v pátek 4. července.