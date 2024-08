Podmínkou je pouze obutí. Do muzea v Marseille mohou návštěvníci nazí

„Myslel jsem, že je to naturistická výstava!“ stěžuje si Daniel, jeden z návštěvníků Muzea evropských a středomořských civilizací, když se dozvěděl, že se bude muset obout, než bude smět vyrazit do expozice o rájích naturismu.

„O nazutí do bot požádalo muzeum, aby si návštěvníci nezadřeli třísky,“ vysvětluje Eric Stefanut z Francouzské federace naturismu, která je spolupořadatelem neobvyklé prohlídky s průvodcem, na které se sešlo osm desítek zvědavců.

Fotografie, kresby, knihy, filmy, časopisy, obrazy a sochy do expozice mimo jiné zapůjčilo pařížské Centre Pompidou, Louvre nebo Švýcarská národní knihovna v Bernu.

„Slavím narozeniny a hledali jsme něco výjimečného. A příležitost vyrazit do muzea nazí se nenaskytne každý den. Když jsme přišli, cítili jsme se trochu divně, ale nebylo to až tak zvláštní,“ říká nadšeně třicátnice Julie, zahalená zrovna v sarongu, zatímco její manžel Matthieu dorazil nahý.

„Jsme na týden v Marseille. O té výstavě jsme se dozvěděli na instagramu a chtěli jsme se na ni mrknout,“ vysvětlují Kieren Parkerová-Hallová a Xander Parry z Anglie. Vyprávějí, jak je fascinovaly „neuvěřitelné fotografie“, jako je černobílý portrét zachycující tělo průkopnice francouzského naturismu Christiane Lecocqové, poznamenané lety. Lecocqová zemřela ve věku 103 let. „V Anglii nenajdete taková zákoutí s naháči. Je tam zima!“ usmívá se Kieren. „Za nahotu se v Anglii stydí, je považována za něco divného,“ stěžuje si Xander.

„Nazí, prostě nazí.“

Marseille bývala baštou naturismu, vysvětluje spolupořadatel výstavy Bruno Savez, který tam vede naturistické sdružení založené v roce 2014. Na začátku 20. století tam duchovní Urbain Legré pečoval o děti nemocné tuberkulózou. Se souhlasem rodičů a své diecéze je vystavoval nahé na slunci, aby cvičily a pily vodu. Tak to dělali ve Švýcarsku a v Německu, kde se v 19. století spolu s tažením za lepší hygienu zrodilo naturistické hnutí.

V zátokách u Marseille si léčené děti natolik zamilovaly své zážitky, že ve 30. letech vytvořily první naturistická sdružení ve Franci. Dodnes nabízí Marseille a její okolí několik vyhrazených míst, jejichž ovzduší „silně přitahuje lidi“, vypráví Savez.

Je ale těžké říci, zda je Francie hlavní mekou naturistů, protože žádné oficiální statistiky se nevedou. „V počtu vstupů do prázdninových středisek trochu zaostáváme za Španělskem, ale nepočítáme plážové naturisty, kterých je hodně a kteří nemusejí nutně navštěvovat střediska,“ říká Savez.

Padesátnice Christelle Bouyoudová, která je naturistkou deset let, se přesvědčila o jednom: „Když jste nazí, je velmi těžké vyvolávat konflikty nebo rozbroje.“

To je i narážka na píseň o nahotě, která zazněla od francouzského zpěváka Philippa Katerinea při zahájení olympijských her v Paříži. „Nebyly by války, kdybychom zůstali zcela nazí. Žijme tak, jak jsme přišli na svět. Nazí, prostě nazí,“ zpíval jako namodro natřený a téměř úplně nahý Dionýsos. Výstava v Marseille potrvá do 9. prosince.