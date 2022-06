Hitlerovi ukázal převahu cigaretou. Největší Fin je řezník i rytíř, říká historik

Finsko chce do NATO, jemuž má co nabídnout, a možná tak obrátilo větší pozornost i ke svým dějinám. Těmi se už dlouho zabývá Tomáš Masař. Podílel se i na přípravě českého vydání pamětí maršála Carla Gustava Mannerheima, jež nedávno v překladu Michala Švece uvedlo na trh nakladatelství Academia. Mannerheim velel finské armádě v klíčových okamžicích finských dějin 20. století, v tzv. zimní a pokračovací válce ve 40. letech proti Rusku. Zatímco ve Finsku muž z aristokratického rodu, od jehož narození uplynulo 4. června 155 let, před časem vyhrál anketu o největšího Fina, u nás moc známý není.

Němci neměli na obsazení Finska kapacity. Navíc pro Stalina v roce 1944 nebyly hlavním cílem Helsinky, ale Berlín, Praha či Varšava.