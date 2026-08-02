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Maroko viní krizi v Ceutě pašeráky a dezinformace na sítích

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  21:53aktualizováno  22:19

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Marocká vláda v prvním oficiálním vyjádření k migrační krizi ve španělské Ceutě obvinila z hromadného přechodu hranice pašeráky a šíření dezinformací, přičemž se liší i odhady počtu migrantů, kteří do města pronikli.

Podle marockého ministerstva vnitra byly čtvrteční události důsledkem kombinace faktorů, a to akcí sítí pašeráků a převaděčů, dezinformací na sociálních sítích a nesprávné interpretace verdiktů soudu. To vytvořilo u tisíců Maročanů přesvědčení, že se na evropské území mohou dostat snadno a bez právních důsledků, uvedlo ministerstvo vnitra severoafrické země.

Pašeráckým mafiím už v pátek přičetl migrační krizi v Ceutě také španělský premiér Pedro Sánchez. Podle něj tyto zločinecké sítě využily verdikt španělského nejvyššího soudu, který začátkem července dospěl k závěru, že pohraničníci nemohou okamžitě vyhostit ty, co do Ceuty připlavou. Vrátit obratem mohou podle soudu jen toho, kdo překonal hraniční překážku. Kvůli tomu také španělští pohraničníci v sobotu instalovali u Ceuty v moři bariéru z bójí.

Desítky tisíc lidí, převážně mladých Maročanů, ve čtvrtek nelegálně přeplavaly či přešly do španělského autonomního města Ceuta poté, co se na sociálních sítích objevily zprávy, že hranice je otevřená. Téměř všech 50.000 se už vrátilo v pátek do Maroka, mimo jiné proto, že městečko s asi 84.000 obyvateli nemělo kapacitu takové davy přijmout. Migranti spali na ulici a mnozí měli hlad a žízeň kvůli obchodům, které jejich majitelé z obav z rabování zavřeli. Řada Maročanů také přišla či připlavala jen v šortkách a bez peněz.

Při pokusu dostat se do Ceuty tento týden zemřely desítky lidí. Španělská pohraniční stráž v Ceutě z moře vylovila zatím 72 mrtvých, není ale jasné, zda se všichni utopili právě ve čtvrtek. Podle starosty Ceuty Juana Vivase je obětí 88. Místní improvizovaná márnice je podle deníku El País připravena na 200 mrtvých. Marocké úřady dnes uvedly, že našly zatím 11 obětí.

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Maroko viní krizi v Ceutě pašeráky a dezinformace na sítích

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Marocká vláda v prvním oficiálním vyjádření k migrační krizi ve španělské Ceutě obvinila z hromadného přechodu hranice pašeráky a šíření dezinformací, přičemž se liší i odhady počtu migrantů, kteří...

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