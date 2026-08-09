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Grónsko? Ne, Západní Sahara. Trump pomohl Maroku a dostal nejen dálnici

Tomáš Ratner

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Saharští uprchlíci oslavují 50. výročí vyhlášení Saharské republiky s vlajkou Západní Sahary v Alžírsku. (9. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Když Donald Trump mluvil o získání Grónska, svět si klepal na čelo. V severní Africe ale transakční diplomacie funguje. USA uznaly marockou suverenitu nad Západní Saharou a společně rozjely byznys. Do regionu bohatého na minerály začínají proudit miliony dolarů a americký prezident sporné území očišťuje vlastním jménem.

Více než tisíc kilometrů dlouhá dálnice spojující marocký sever s hlubokým jihem nesla původně jméno Tiznit-Dakhla Expressway. Král Muhammad VI. se rozhodl strategickou dopravní tepnu přejmenovat. Nově se Maročané budou přesouvat po dálnici Donalda J. Trumpa.

Bizarní gesto či pocta egu amerického prezidenta? Nikoli. Ve skutečnosti jde o štempl geopolitické a byznysové aliance.

Procesu očištění této sporné části Afriky napomohl i nedávný zájem Hollywoodu. Část letošního kinohitu Odyssea zde natáčel i režisér Christopher Nolan.

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