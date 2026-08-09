Více než tisíc kilometrů dlouhá dálnice spojující marocký sever s hlubokým jihem nesla původně jméno Tiznit-Dakhla Expressway. Král Muhammad VI. se rozhodl strategickou dopravní tepnu přejmenovat. Nově se Maročané budou přesouvat po dálnici Donalda J. Trumpa.
Bizarní gesto či pocta egu amerického prezidenta? Nikoli. Ve skutečnosti jde o štempl geopolitické a byznysové aliance.
Procesu očištění této sporné části Afriky napomohl i nedávný zájem Hollywoodu. Část letošního kinohitu Odyssea zde natáčel i režisér Christopher Nolan.