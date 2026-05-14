Velitelství americké armády pro Afriku vojačku identifikovalo jako devatenáctiletou Mariyah Symone Collingtonovou z Floridy. Její pozůstatky převezla marocká armáda vrtulníkem na patologii, poté bude tělo převezeno do Spojených států.
Collingtonová se 2. května vypravila s kolegou Kendrickem Lamontem Keyem na skalnatý mys na jihozápadním marockém pobřeží.
Po zmizení obou vojáků zahájily americké, marocké a spojenecké síly rozsáhlé pozemní, vzdušné a námořní pátrací operace. Americké velitelství pro Afriku uvedlo, že pátrání pokrylo více než 8 000 kilometrů čtverečních mořské plochy a okolního pobřeží. Do akce se zapojilo více než deset letadel, maročtí jeskynní potápěči a bezpilotní podvodní plavidlo.
Jednoho ze dvou pohřešovaných amerických vojáků našli mrtvého v moři u Maroka
Keyovo tělo našly pátrací týmy v sobotu, jeho kolegyni se jim podařilo objevit v úterý. Okolnosti jejich úmrtí se stále vyšetřují.
Oba vojáci byli součástí cvičení African Lion (Africký lev), které začalo v dubnu a do kterého se zapojilo přes 7000 příslušníků armád z více než 30 zemí. Vedle Maroka je hostilo také Tunisko, Ghana a Senegal.
4. května 2026