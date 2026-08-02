Za krizi v Ceutě mohou dezinformace a pašeráci, tvrdí marocká vláda

Z Maroka do sousední Ceuty podle španělské vlády proniklo na 50 tisíc migrantů, vedení Ceuty hovořilo dokonce o 60 tisících. Marocká vláda tvrdí, že těchto lidí bylo jen asi 40 tisíc. Téměř všichni už v pátek španělské město opustili, zůstává tam ale ještě několik tisíc běženců.
Podle marockého ministerstva vnitra byly čtvrteční události důsledkem kombinace faktorů, a to akcí sítí pašeráků a převaděčů, dezinformací na sociálních sítích a nesprávné interpretace verdiktů soudu. To vytvořilo u tisíců Maročanů přesvědčení, že se na evropské území mohou dostat snadno a bez právních důsledků, uvedlo ministerstvo vnitra severoafrické země.
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60 tisíc migrantů za den. Maročany vrátíme z Ceuty zpět do vlasti, oznámil premiér
Pašeráckým mafiím už v pátek přičetl migrační krizi v Ceutě také španělský premiér Pedro Sánchez. Podle něj tyto zločinecké sítě využily verdikt španělského nejvyššího soudu, který začátkem července dospěl k závěru, že pohraničníci nemohou okamžitě vyhostit ty, co do Ceuty připlavou. Vrátit obratem mohou podle soudu jen toho, kdo překonal hraniční překážku. Kvůli tomu také španělští pohraničníci v sobotu instalovali u Ceuty v moři bariéru z bójí.
Desítky tisíc lidí, převážně mladých Maročanů, ve čtvrtek nelegálně přeplavaly či přešly do španělského autonomního města Ceuta poté, co se na sociálních sítích objevily zprávy, že hranice je otevřená. Téměř všech 50 tisíc se už vrátilo v pátek do Maroka, mimo jiné proto, že městečko s asi 84 tisíci obyvateli nemělo kapacitu takové davy přijmout.
Migranti spali na ulici a mnozí měli hlad a žízeň kvůli obchodům, které jejich majitelé z obav z rabování zavřeli. Řada Maročanů také přišla či připlavala jen v šortkách a bez peněz.
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Radši tady zemřu. Část migrantů odmítá španělskou Ceutu opustit
Při pokusu dostat se do Ceuty tento týden zemřely desítky lidí. Španělská pohraniční v Ceutě z moře vylovila zatím 72 mrtvých, není ale jasné, zda se všichni utopili právě ve čtvrtek. Podle starosty Ceuty Juana Vivase je obětí 88. Místní improvizovaná márnice je podle deníku El País připravena na 200 mrtvých. Marocké úřady uvedly, že našly zatím 11 obětí.
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31. července 2026