V Maroku uvázly tisíce turistů. Mezi lidmi byla nulová solidarita, líčí Čech

Záběry z marrákešského letiště pocházejí z úterý, kdy aerolinky EasyJet zrušily své lety. Turisté navíc měli problém najít přesné informace. „Každý říkal něco jiného. Na odletové tabuli náš let je, ale to jsou i ty další. Osobně se ovšem někteří lidé dozvěděli, že je jejich let zrušený,“ řekl pro agenturu AP cestující Amir Mahmood.

Ve frontě čekal pět hodin, aby se dozvěděl, že nikam nepoletí.

V Maroku uvázla také Britka Beth Marlettová se svým partnerem. Aerolinky EasyJet and British Airways podle BBC oznámily, že vypraví záchranné lety pro britské turisty.

Marlettová však říká, že to není pravda. „Po telefonu mi řekli, že nemohou můj let uskutečnit dřív než v dubnu,“ sdělila.

Původně měla letět v sobotu a když do British Airways volala poprvé, dali jí srpnový termín. Další britská turistka pak dodala, že se chtěla přihlásit na záchranný let, to se jí však kvůli zmatkům v systému nepovedlo.

Podobnou zkušenost má i devětadvacetiletý Filip Čech, který se z Maroka narychlo vrátil už o víkendu. „Marocké království ze dne na den uvalilo karanténu na většinu evropských států. V tu chvíli v zemi uvázly tisíce turistů, včetně desítek Čechů. Reálně hrozilo, že si svůj pobyt nedobrovolně o pár týdnů prodloužíme,“ popisuje pro iDNES.cz.

„Na letišti proti zrušení letů protestovaly stovky Francouzů a jelikož jsou v dělání bordelu nejlepší na světě, objevila se pro ně i letadla. Jenže Poláci, Češi, Portugalci a další neměli nic a navíc přišla zpráva, že v pondělí se Maroko uzavře úplně,“ pokračuje Čech, který pracuje v obchodním oddělení Coca-Coly.

Komunikace podle něj ze strany české ambasády probíhala, bohužel bez věcných informací a s poněkud nepraktickými radami. „Řekli nám, abychom si koupili lístek na trajekt ze severu Maroka na jih Španělska.“ Aha, a tam si kupte koně, přejeďte pár karantén a jste doma, pomyslel si.

Nejvíc děsivá pro něj pak byla míra nesolidarity mezi lidmi. „Máš kočárek s dítětem? Nezájem. Jsi starý a potřebuješ sedět? Nezájem. Neumíš francouzsky? Nezájem. Nikdo nikomu nepomáhal, maximálně tak my ze střední Evropy jsme se drželi spolu. A to o nic nešlo,“ líčí.



„Naštěstí nás po dvanácti hodinách běhání po letišti narvali do letadla do Prahy, ale panika, která nastala po částečném uzavření letiště mezi Maročany a turisty, byla hodně nepříjemná,“ říká s tím, že samotní obyvatelé země měli o nákaze jen strohé informace.

Čech upozorňuje také na to, že v malém prostoru na hodiny uvázly stovky lidí z různých zemí. „Maroko v současné chvíli není mezi ohroženými zeměmi, po návratu do Česka tak nikdo není povinen dodržet čtrnáctidenní karanténu, což může být velmi ošemetné,“ uzavírá.