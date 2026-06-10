Marocké bezpečnostní služby zatýkaly ve městech Marrakéš a Tanger. Mezi lidmi, kteří skončili v poutech, je šest osob s marockými kořeny, které dlouhodobě žijí ve Francii, tři pobývající v Belgii a jeden v Nizozemsku.
Všichni jsou hledáni kvůli obchodování s narkotiky. Jedenáctým zadrženým je Francouz podezřelý ve své zemi z praní špinavých peněz.
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Až na jednoho byli všichni zadržení hledáni mezinárodní policejní službou Interpol. Policisté při akci zabavili několik luxusních automobilů a motocyklů, peníze v hotovosti, bankovní karty a nespecifikované množství kokainu. Identitu zadržených, kteří zůstanou po dobu vyšetřování v marocké vazbě, úřady nezveřejnily.