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Marocký gang působil v celé Evropě, jedenáct členů dopadli při razii v Marrakéši

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  7:11
Marocká policie při koordinovaném zátahu zadržela 11 lidí hledaných ve Francii, Belgii a Nizozemsku kvůli obchodování s drogami a praní špinavých peněz. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na zdroj z marockých bezpečnostních složek.

Marocké bezpečnostní služby zatýkaly ve městech Marrakéš a Tanger. Mezi lidmi, kteří skončili v poutech, je šest osob s marockými kořeny, které dlouhodobě žijí ve Francii, tři pobývající v Belgii a jeden v Nizozemsku.

Všichni jsou hledáni kvůli obchodování s narkotiky. Jedenáctým zadrženým je Francouz podezřelý ve své zemi z praní špinavých peněz.

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Až na jednoho byli všichni zadržení hledáni mezinárodní policejní službou Interpol. Policisté při akci zabavili několik luxusních automobilů a motocyklů, peníze v hotovosti, bankovní karty a nespecifikované množství kokainu. Identitu zadržených, kteří zůstanou po dobu vyšetřování v marocké vazbě, úřady nezveřejnily.

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