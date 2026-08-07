Při pokusu doplavat do Ceuty utonulo 80 lidí, uvedl ve čtvrtek orgán odpovědný za identifikaci obětí, který je složen z forenzních expertů a odborníků španělského četnictva.
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Španělská tajná služba varovala před migrační vlnou do Ceuty už před měsícem
Podle španělských úřadů se 70 000 migrantů, kteří od minulého čtvrtka do exklávy bez povolení vstoupili přes pozemní hranice či tam doplavali po moři, již vrátilo do Maroka.
V Ceutě je však nadále nejméně 1100 nezletilých migrantů bez doprovodu, z nichž část přišla minulý týden, zatímco někteří tam byli již před čtvrtečním hromadným pokusem o vstup na území.
Informaci uvedly místní úřady. Stávající pravidla neumožňují deportace nezletilých bez doprovodu zpět do země, ze které přišli.