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Maroko má první ženu v čele vlády. Stala se jí vítězka voleb, starostka Marrákeše

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  19:54
Šéfka marocké Strany autentičnosti a modernosti (PAM) Fátima Zahra Mansúríová...

Šéfka marocké Strany autentičnosti a modernosti (PAM) Fátima Zahra Mansúríová (24. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Šéfka marocké Strany autentičnosti a modernosti (PAM) Fátima Zahra Mansúríová...
Šéfka marocké Strany autentičnosti a modernosti (PAM) Fátima Zahra Mansúríová...
Marocký král Muhammad VI. (Pražský hrad, 21. března 2016)
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (vlevo) a marocký král Muhammad VI.
5 fotografií
Marocký král Muhammad VI. v úterý jmenoval Fátimu Zahru Mansúríovou premiérkou poté, co její strana minulý týden zvítězila v parlamentních volbách. Jde o první ženu, jež bude tuto funkci v zemi zastávat. Mansúríová, která je zároveň starostkou Marrákeše, byla pověřena sestavením nové vlády, sdělil královský palác.

Mansúríová se stala druhou ženou v čele vlády arabské země po bývalé tuniské premiérce Nadžle Búdinové.

Očekává se, že v nejbližších dnech sestaví vládní koalici. Její vláda by měla realizovat investice v řádu miliard dolarů související s mistrovstvím světa ve fotbale v roce 2030 a zároveň splnit sliby týkající se zvyšování mezd, vytváření pracovních míst a boje proti inflaci.

V marockých parlamentních volbách získala minulý týden nejvíce křesel liberálně orientovaná monarchistická Strana autentičnosti a modernosti (PAM) vedená právě Mansúríovou.

Podle ústavy přijaté v roce 2011 jmenuje král Muhammad VI. premiéra či premiérku ze strany, která má po volbách v parlamentu nejvíce mandátů.

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