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Extremistka Liebichová, která si změnila pohlaví, nakonec skončí v mužské věznici

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  9:49
Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, po změně pohlaví nastupuje trest v...

Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, po změně pohlaví nastupuje trest v ženské věznici v Chemnitzu. (19. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Marla-Svenja Liebichová (11. července 2025)
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Německá pravicová extremistka Marla Svenja Liebichová, kterou české úřady tento týden vydaly do Německa, si bude odpykávat trest v mužské věznici. Rozhodlo o tom vedení ženské věznice v saském Chemnitzu. Liebichovou soud odsoudil k 1,5 roku vězení ještě jako Svena Liebicha. Po úřední změně pohlaví před nástupem trestu uprchla do Česka.

Pětapadesátileté Liebichové německý soud v roce 2023 uložil trest půldruhého roku vězení mimo jiné za štvaní lidu, pomluvy a urážky. Tehdy byla úředně ještě mužem, později si ale na matrice změnila pohlaví na ženské.

Umožnil jí to zákon o sebeurčení, který v Německu vstoupil v platnost v roce 2024. Podle německých médií využil extremista zákon účelově a svým krokem chtěl provokovat. Německé úřady se nyní snaží dosáhnout toho, aby soud tuto úřední změnu zvrátil.

Policie převezla pravicovou extremistku Liebichovou do Německa

Po úřední změně pohlaví měla Liebichová loni v srpnu nastoupit k výkonu trestu do ženské věznice ve městě Chemnitz (Saská Kamenice). Tam se ale nedostavila. Policie ji na základě evropského zatykače zadržela letos v dubnu u Aše na Chebsku. Český soud ji poté poslal do vazby v plzeňské věznici. O předání Liebichové do Německa rozhodl minulý měsíc plzeňský krajský soud a pražský vrchní soud minulý týden toto rozhodnutí pravomocně potvrdil.

Liebichová se návratu do vlasti bránila. V květnu u plzeňského soudu uvedla, že v německém vězení bude ohrožena její bezpečnost a důstojnost. Tvrdila, že má strach, že se dostane do věznice s muži, kde bude čelit zneužívání. Vyjádřila také obavy o svůj život. Soudkyně tehdy označila tyto argumenty za účelové. Vrchní soud v Praze následně její stížnost zamítl.

Uprchlou německou extremistku, která změnila pohlaví, zadrželi policisté v Česku

Ve středu policejní eskorta převezla Liebichovou z litoměřické vazební věznice na hranici se Saskem, kde ji převzali němečtí policisté. Ti ji následně převezli do ženské věznice ve městě Chemnitz. Podle agentury DPA ale vedení věznice rozhodlo, že si Liebichová trest nebude odpykávat tam, nýbrž v mužské věznici. Ještě ve středu ji policisté eskortovali do věznice Zeithain poblíž Míšně.

„Je dobře, že věznice rozhodla rychle a nenechala se vtáhnout do zinscenovaného spektáklu,“ uvedla saská ministryně spravedlnosti Constanze Geiertová. Podle ní rozhodla věznice po lékařské prohlídce odsouzené a také s ohledem na bezpečnost žen v chemnitzské věznici.

Posmíval se transsexuálům. Neonacista si teď změnil pohlaví a končí v ženské věznici

Případ Liebicha-Liebichové vyvolal v Německu debatu o zákonu o sebeurčení, který vstoupil v platnost v listopadu 2024. Pomoci měl především transgenderovým a nebinárním osobám. Umožňuje totiž změnit úřední zápis o pohlaví bez psychologických posudků a zdlouhavých soudních řízení – stačí pouhé prohlášení na matričním úřadu. Stejným způsobem lze změnit i křestní jméno.

Organizace bojující za práva sexuálních a genderových menšin upozorňují, že zákon pomohl už tisícům lidí a jeho změna kvůli jedinému případu zneužití by byla krokem zpět. Spolkové země Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko na začátku června uvedly, že chtějí v reakci na kauzu Liebichové zákon zpřísnit a zabránit jeho zneužívání.

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