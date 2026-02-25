Vždyť podporuji válku! Putinův exporadce dostal pokutu, nepřihlásil se jako agent

  16:48
Bývalý poradce ruského prezidenta Vladimira Putina, vlivný prokremelský politolog Sergej Markov, dostal pokutu od moskevského soudu za to, že se neregistroval jako „zahraniční agent“. Markov přišel k soudu v tričku s portrétem Vladimira Putina. Hájí se tím, že podporuje politiku šéfa Kremlu, včetně agrese vůči Ukrajině.
Prokremelský ruský politolog, bývalý poradce prezidenta Vladimira Putina Sergej Markov (1. ledna 2020) | foto: Profimedia.cz

Vladimir Putin (23. února 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin (6. února 2026)
Markovův právník Alexander Molochov uvedl, že jeho klient byl potrestán za to, že se dobrovolně nepřihlásil na ministerstvu spravedlnosti jako zahraniční agent. Politolog během soudního slyšení ostře odmítl, že by pracoval pro cizí moc, uvedl telegramový účet Ostorožno, novosti.

„Nechci vystupovat s politickými slogany, ale jsem zastáncem Vladimira Putina, byl jsem jeho důvěrníkem, podporuji speciální vojenskou operaci. Nebyl jsem jediný, koho šokovalo rozhodnutí ministerstva spravedlnosti,“ prohlásil Markov s odkazem na ruský termín pro válku na Ukrajině. „Nejel jste autobusem, ale přesto jste byl prohlášen za neplatiče jízdného. Jak je to možné?“

Politolog se označuje za „věrného syna ruského státu“. Rusko podle svých slov miluje jako syn, který „pokorně přijímá facku od svého otce“. Dodal, že si nikdy nedokázal představit, že by se z něj kvůli debatám s Putinovými odpůrci, v nichž obhajuje postoj šéfa Kremlu, stal zahraniční agent.

Ruské úřady zařadily Markova na seznam zahraničních agentů loni v srpnu. Ministerstvo spravedlnosti jej obvinilo z podílu na tvorbě a šíření materiálů zahraničních agentů a organizací označených v Rusku za nežádoucí. Osočilo ho také z vystupování jako respondent pro zahraniční média a ze šíření nepravdivých informací o ruských veřejných orgánech.

ANALÝZA: Putin ve svěráku. Naivní kalkul na Ukrajině mu rozežírá zemi zevnitř

Markov je kvůli svým vazbám na Kreml často citován západními médii, například americkým deníkem The Washington Post. Stal se také terčem kritiky provojenských ruských komentátorů, kterým vadilo, že se zúčastnil stejné konference jako ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev a veřejně jej chválil. Alijev na konferenci vyjádřil podporu Ukrajině a celá záležitost se odehrála v době napjatých vztahů mezi Ázerbájdžánem a Ruskem.

Sám politolog tvrdí, že útoky na něj přicházejí ze strany nepřátel Ruska a Putina. „Buď se sami v budoucnu projeví jako zrádci, nebo budou propuštěni jako zkorumpovaní činitelé,“ prohlásil.

Markov v minulosti hájil ruský zákon o zahraničních agentech. Tvrdil, že ti, kdo chtějí jeho zrušení, jsou stejní lidé, kteří umožňují perzekuci ruské kultury a podporovatelů Ruska na Západě.

Rusko zavedlo legislativu o zahraničních agentech v roce 2012. Zpočátku se vztahovala pouze na neziskové organizace, v souvislosti s invazí zahájenou v únoru 2022 však byla výrazně rozšířena. V současnosti může být za podporovatele cizí moci označen v podstatě kdokoli. Pokud jej úřady takto určí, musí zveřejnit zdroje svého financování a své veřejné výstupy označovat zvláštním upozorněním.

