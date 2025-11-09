Natáhli kukly. Obsadili město. Zapózovali v křesle. A tak začala ta patálie v Donbasu

Museli si připadat jako totální kingové. Neuplynul ani měsíc od chvíle, kdy proruské milice v Doněcku vyhlásily svoji separatistickou republiku, a v budově oblastní administrativy symbolizující svrženou moc ukrajinského státu se roztahovali místní výrostci.
Kromě pár obušků a baseballových pálek neměli žádné zbraně, přesto od vůdců Moskvou podnícené rebelie dostali za úkol, aby zabarikádovanou budovu střežili před možným zásahem ukrajinských bezpečnostních struktur. Se zahraničními fotografy a reportéry se vůbec nebavili, ale Marko Djurica měl štěstí.
Beru to jako svou povinnost. Velké události ve své zemi prostě fotit musím. A také cítím jistou zodpovědnost, protože si myslím, že v Srbsku se nyní píše historie.