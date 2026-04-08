„Upřímně a otevřeně“ o rozpadu NATO. Rutteho čeká nelehká debata s Trumpem

Autor:
  21:40
Generální tajemník NATO Mark Rutte se ve středu vydal na další napínavou cestu do Bílého domu s nadějí, že se mu znovu podaří zabránit americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi v rozpadu NATO, napsal bruselský list Politico. Trump se podle serveru zoufale snaží dosáhnout jasného vítězství v chaotickém konfliktu s Íránem a vůči evropským spojencům se chová čím dál nepřátelštěji.
Nizozemský premiér Mark Rutte s někdejším americkým prezidentem Donaldem Trumpem (18. července 2019) | foto: Profimedia.cz

Trump a Rutte se mají setkat v Oválné pracovně Bílého domu a podle mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové se americký prezident těší na „velmi upřímný a otevřený“ rozhovor. Šéf NATO by měl kromě prezidenta jednat i s ministrem zahraničí Markem Rubiem.

Podle Bílého domu se očekává, že se schůze odehraje za zavřenými dveřmi. To se však může na poslední chvíli změnit a jednání mohou být otevřená pro média.

Setkání republikánského prezidenta s Ruttem, s nímž má Trump vřelý vztah, přichází v době, kdy se USA a Írán dohodly na dvoutýdenním příměří, které zahrnuje znovuotevření Hormuzského průlivu. Veškeré Rutteho veřejné lichocení ale tentokrát možná nebude stačit k tomu, aby zabránilo hlubšímu a možná nenapravitelnému rozkolu.

Podle Leavittové se Trump domnívá, že NATO za americko-izraelské války s Íránem neprošlo testem a selhalo.

„Je docela smutné, že se NATO v posledních šesti týdnech otočilo k americkému lidu zády, když to byl americký lid, kdo financoval jejich obranu,“ řekla novinářům Leavittová. Na dotaz, zda se americký prezident chystá hovořit o možném odchodu z NATO, odpověděla: „Je to něco, o čem prezident diskutoval, a myslím, že je to něco, o čem prezident bude za pár hodin hovořit s generálním tajemníkem Ruttem.“

V posledních dnech uvrhla Trumpova administrativa vojenskou alianci do možná nejhlubší krize v její 77leté historii. Americký prezident a jeho tým slíbili, že po skončení války s Íránem přehodnotí členství USA v NATO, jako odvetu za to, že se evropští spojenci nezapojili do konfliktu proti Íránu.

Trump dokonce prohlásil, že silně zvažuje odchod Spojených států z NATO. Šéf Bílého domu transatlantickou alianci označil za nefunkční, stejně ji podle něj vnímá i ruský prezident Vladimir Putin.

Americký prezident formálně nemůže vystoupit z NATO bez souhlasu Kongresu. Podle nejmenovaného úředníka má ale Trump „i jiné způsoby, jak omezit svůj závazek“. Například by mohl omezit financování operací NATO ze strany USA v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině, snížit americkou vojenskou přítomnost v Evropě, nebo dokonce zastavit sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou.

Trump během pondělní tiskové konference naznačil, že jeho rostoucí nevraživost vůči NATO začala tím, že Evropa na začátku roku neustoupila jeho tlaku, když hrozil, že převezme Grónsko od Dánska.

„Chceme Grónsko. Oni nám ho nechtějí dát. A já jsem řekl: ,Tak na shledanou´,“ prohlásil Trump. Tehdy to byl právě Rutte, který celou situaci kolem Grónska urovnal.

Pokusit se Trumpa uklidnit je v dlouhodobém zájmu aliance, poznamenalo Politico. Zejména v době, kdy v Evropě sílí protiamerické nálady. Bruselský server hovořil o opozici vůči Trumpovi, zejména ohledně Íránu, s deseti bývalými i současnými představiteli NATO. „Chuť Evropanů podporovat Spojené státy je na nulové úrovni,“ uvedl jeden ze zdrojů.

Poté, co Rutte loni v červnu zorganizoval úspěšný summit v Haagu, na kterém se spojenci na Trumpův popud zavázali ke zvýšení výdajů na obranu, a poté, co Trumpa na začátku letošního roku přiměl k tomu, aby polevil ve svých hrozbách ohledně Grónska, čelí pravděpodobně své dosud nejtěžší výzvě, pokud jde o udržení prezidenta na své straně.

„Doufám, že si Rutte uvědomuje, že zastupuje všechny členy NATO, ne jen jednoho,“ uvedla francouzská europoslankyně Nathalie Loiseauová.

„Ráda bych, aby Trumpovi řekl, co může od spojenců v NATO očekávat (podporu, pokud budou USA napadeny) a co by neměl (účast ve válce bez důvodu a bez strategie). To by zlepšilo Rutteho pověst a možná by to Trumpovi pomohlo pochopit celou situaci,“ dodala.

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Akční letáky
