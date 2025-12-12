Válka s Ruskem je za dveřmi, jsme dalším cílem, zbrojte, apeloval šéf NATO

Šéf NATO Mark Rutte ve čtvrtek vyzval spojence v Alianci, aby zesílili obranné úsilí, a zamezili tak možné válce vedené ze strany Ruska. Takový konflikt by se podle něj mohl rozsahem rovnat válce, kterou „zakusili naši prarodiče a praprarodiče“, varoval Rutte.

Generální tajemník Severoatlantické aliance na akci pořádané organizátory Mnichovské bezpečnostní konference v Berlíně řekl, že příliš mnoho spojenců v NATO podle něj dostatečně nevnímá přítomnost ruské hrozby v Evropě. Třeba podle něj je rychle navýšit výdaje na obranu a zbrojní produkci, má-li kontinent zabránit válce v rozsahu, jaký zažily minulé generace.

Generální tajemník NATO Mark Rutte (11. prosince 2025)
Vladimir Putin (1. prosince 2025)
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky nacistického Německa. (9. května 2025)
Generální tajemník NATO Mark Rutte (11. prosince 2025)
„Jsme dalším cílem Ruska. Obávám se, že příliš mnoho lidí je tiše upokojených. Příliš mnoho lidí nevnímá naléhavost situace. A příliš mnoho lidí věří, že čas hraje pro nás. Není tomu tak. Je načase konat,“ řekl Rutte.

„Konflikt je za dveřmi. Rusko přineslo válku zpět do Evropy. A my musíme být připraveni,“ dodal šéf NATO.

Poslední léto v míru? Německý ministr obrany odhadl, kdy Rusko zaútočí na NATO

Ukrajina se za pomoci Západu brání čtvrtým rokem ruské agresi v nejkrvavějším konfliktu v Evropě od druhé světové války, který rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin v únoru 2022 svým rozkazem k vpádu ruských vojsk do sousední země.

Vojenskou sílu proti Severoatlantické alianci může být Rusko připraveno použít do pěti let, varoval také Rutte.

Putin minulý týden prohlásil, že Rusko nemá v úmyslu válčit s Evropou, ale pokud by válku zahájila Evropa, je Rusko připraveno bojovat.

Jestli chce Evropa válčit, jsme připraveni, prohlásil Putin. Bude se mstít za tankery

Před invazí na Ukrajinu z Kremlu opakovaně zněla ujišťování, že Rusko na sousední zemi útočit nehodlá a varování západních rozvědek v tomto smyslu jsou jen hysterickou protiruskou kampaní. Ruská vojska pak ukrajinskou hranici překročila 24. února 2022.

Vládce Kremlu nyní také poznamenal, že pokud by Evropa napadla Rusko, mohla by rychle nastat situace, kdy by Moskva neměla s kým vyjednávat. Také hrozby jaderným konfliktem využívají ruští představitelé vůči západním zemím opakovaně.

Témata: Rusko, NATO, Mark Rutte

