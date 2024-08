Ženy vpřed. Rutte hledá ideální pravou ruku, favoritky jsou z východu Evropy

Post od roku 2019, pod vedením Jense Stoltenberga, zastával Rumun Mircea Geoană. Ten však s největší pravděpodobností z funkce odstoupí a na domácí scéně vstoupí do boje o prezidentský úřad. V prvním kole by byl podle průzkumů favoritem, kandidaturu však zatím oficiálně neoznámil, píše server EurActiv. Hledání jeho náhrady je v současné geopolitické situaci klíčové.

Pozice náměstka v posledních letech nabrala na důležitosti, k jeho hlavním úkolům patří řízení pravidelných porad vyslanců v Severoatlantické radě, připomíná list Politico. V případě indispozice generálního tajemníka ho pak zastupuje i na všech dalších významných akcích. V květnu 2021 například Geoană dirigoval ministry zahraničí členských zemí NATO při jednání v Berlíně, Stoltenberg tehdy bojoval s covidem.

Vysoce postavení diplomaté při NATO se podle zákulisních zdrojů shodují, že příští náměstek by měl pocházet z východoevropské země. Zejména kvůli vypjaté situaci mezi Ruskem a Ukrajinou. „Post by s velkou pravděpodobností mohl připadnout ženě z východní Evropy. A nejen kvůli tomu, že veřejnost by ženu ráda viděla i místo samotného Rutteho,“ uvedla někdejší mluvčí Severoatlantické aliance Oana Lungescu.

Ženy vpřed

Na co naráží? O místo statného Nizozemce se ještě nedávno, alespoň podle informací některých médií, ucházela i Ursula von der Leyenová. A nebyla sama, v čele NATO chtěla stanout i dnes již bývalá estonská premiérka Kaja Kallasová. Rutte však dostal přednost, obě dámy to však nemusí mrzet. Von der Leyenová obhájila post šéfky Evropské komise, Kallasová bude řídit evropskou diplomacii.

Nejčastěji skloňované jméno na pozici náměstkyně je bývalá ministryně obrany Severní Makedonie Radmila Šekerinska. Pokud by si ji Rutte vybral, stala by se nejvýše postavenou političkou v rámci NATO ze zemí západního Balkánu, které nejsou v EU. Její vlast vstoupila do Severoatlantické aliance teprve před čtyřmi lety a Šekerinska v tom hrála klíčovou roli.

Prozápadně orientovaná dvaapadesátiletá žena v současnosti zastává funkci viceprezidentky Strany evropských socialistů. Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu odmítla nařčení Moskvy, že NATO plánuje masivní expanzi směrem na východ, což je důvodem ofenzivy ruské armády.

Podle Majdy Ruge, expertky z think-tanku European Council on Foreign Relations, je Šekerinska ideální kandidátkou. „Na post náměstka generálního tajemníka NATO je potřeba někdo, kdo je vysoce kompetentní, nebojí se rázných kroků, v otázkách Ruska ví, o čem je řeč, a chápe všechny výzvy spojené s regionem západního Balkánu. Šekerinska to všechno splňuje,“ míní.

Korupce jako překážka

Největší soupeřkou jí bude bývalá bulharská vicepremiérka a někdejší eurokomisařka Mariya Gabrielová. Bulharsko se opakovaně dostalo do hledáčků NATO kvůli svým silným vazbám na Moskvu. V dubnu letošního roku odstoupivší premiér Nikolaj Denkov varoval, že „Rusko udělá pro posílení vlivu v Bulharsku vše“. Výběrem Gabrielové by Severoatlantická aliance dala najevo, že se země stále může přiklonit směrem k Západu.

Na překážku však oběma kandidátkám může být nelichotivý fakt, že jejich státy dlouhodobě sžírá korupce. Podle Transparency International je Bulharsko v rámci takzvaného indexu vnímání korupce až na 67. místě, Severní Makedonie obsadila 76. příčku. Rutte to podle informací zahraničních médií může brát v potaz.

Šanci tak stále mají i další potenciální uchazeči. Bývalý lotyšský premiér Arturs Krišjānis Kariņš se svými ambicemi netají, svého času usiloval o post samotného generálního tajemníka NATO. Vzhledem k armádní síle přichází v úvahu i kandidáti z Polska či Turecka, složitá vnitropolitická situace v těchto státech jim však velkou naději nedává.

Rutte převezme úřad po Stoltenbergovi 2. října, do té doby může obsazení klíčového místa pečlivě zvažovat. Vzhledem k turbulentnímu vývoji konfliktu Ruska a Ukrajiny i vypjaté situaci na Blízkém východě je jisté, že jeho volba musí padnout na zkušeného politika či političku.

10. července 2024