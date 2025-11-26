Prostřednictvím programu PURL země NATO nakupují od Spojených států zbraně, které pak předávají na Ukrajinu. Program začal fungovat ve druhé polovině letošního roku. Účast v programu je dobrovolná a na vůli států záleží také jednotlivé finanční příspěvky.
„Ukrajina dostává každý měsíc zhruba jednu miliard dolarů ve zbraních,“ řekl Rutte ohledně programu. Podle něj tak Ukrajina dostane přes PURL do konce roku zbraně v celkové hodnotě zhruba pěti miliard dolarů.
Rutte v rozhovoru pro španělský deník připomněl, že PURL není jedinou iniciativou zemí Severoatlantické aliance na vojenskou podporu Ukrajiny. „Je tu také česká muniční iniciativa či snahy Litvy a Dánska nakupovat výrobky obranného průmyslu z Ukrajiny,“ dodal Rutte. Vedle toho státy poskytují Ukrajině zbraně ze svých skladů. „Po třech, čtyřech letech války se stavy skladů snižují, ale dodávky jsou stále možné,“ dodal Rutte.
Dodávky z PURL jsou podle Rutteho důležité, protože některé vojenské kapacity a zbraně mají jen Spojené státy. Dodávky podle něj slouží k ochraně civilistů či energetické infrastruktury. „Rovněž zaručují, že Ukrajina může provádět své vlastní útoky, a zamezují tomu, aby mělo Rusko úspěch,“ řekl listu Rutte.
V rozsáhlém rozhovoru Rutte také vyjádřil náklonnost k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. „Mám ho hodně rád, protože je skutečně sympatický,“ řekl Rutte, který se s Trumpem zná od jeho prvního mandátu v Bílém domě. Na Trumpovi mimo jiné oceňuje, že aktivně řeší konflikty. „Jsem skutečně rád za vůdcovství prezidenta Trumpa. Ano, plně ho podporuji,“ uvedl Rutte.
Generální tajemník NATO označil za nerealistické tvrzení španělské vlády, že dokáže naplnit své alianční závazky, aniž by zvýšila výdaje na obranu výrazně nad dvě procenta, jak se letos dohodly země NATO na summitu v Haagu. Španělsku však za to nehrozí vyloučení z NATO, jak naznačoval právě Trump. „Není to na stole,“ uvedl Rutte o této možnosti.