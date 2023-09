Bývalá finská premiérka Marinová odchází z politiky, jde radit Blairovi

„Je čas jít dál,“ cituje Marinovou finská rozhlasová stanice Yle. „Těším se, že vstoupím do nové role,“ dodala. Na začátku září už odstoupila z pozice předsedkyně finských Sociálních demokratů.

Bývalá premiérka se domnívá, že její odchod může být „přínosem pro celé Finsko“. „Věřím, že finským voličům posloužím dobře a možná ještě lépe v novém úkolu,“ dodala.

Také blíže popsala své nové úkoly. „Mým úkolem bude být poradcem různých zemí, vlád a lídrů v politických otázkách, které jsou mi známé, jako je dobrá správa věcí veřejných, technologie, klima, rovnost pohlaví a další problémy, se kterými jsem musela pracovat,“ řekla podle finského listu Huvudstadsbladet Marinová.

Institut vyzdvihuje úspěchy Marinové v oblasti digitalizace či klimatických cílů, zvláště pak oceňuje její roli v přijetí Finska do NATO. Marinovou popisuje jako „reformně orientovanou a pragmatickou vůdkyní“, která s organizací sdílí „progresivní hodnoty“.

„Naším posláním je pomáhat politickým vůdcům po celém světě přinést změnu pro jejich lidi. A Sanna Marinová přesně ví, jak to udělat,“ ocenil svou novou kolegyni Blair. Bývalá premiérka je podle něj „odvážná a praktická“, cituje jej list The Guardian.

Kdo je Sanna Marinová?

V roce 2019 Marinová stala finskou předsedkyní vlády a nejmladší evropskou premiérkou. Ačkoliv Finsko už zažilo dvě premiérky před ní, obě vládly velmi krátce, takže nyní drží titul nejdéle sloužící finské předsedkyně vlády.

Během svého působení se musela vypořádat s jedněmi z největších výzev, kterým Finsko čelilo za poslední desítky let. Z pandemie koronaviru se Finsko oklepalo jako jedna z nejúspěšnějších zemí, co se týče rychlosti ekonomické obnovy i počtu zemřelých.

Po vypuknutí války na Ukrajině se Marinová stala jednou z nejhlasitějších podporovatelů Kyjeva. Navzdory hrozbám sousedního Ruska dovedla svou zemi jako 31. členský stát do NATO.

Za rychlé a rozhodné reakce vůči pandemii a ruské agresi získala ve světě i na domácí scéně velké uznání. Její příznivci na ní oceňovali i pro političku jistou uvolněnost, kdy se například nechávala vyfotit na hokejových utkáních či hudebních festivalech. Neformálnost ji ale dostala i do problémů, za video, na němž tančí na večírku, sklidila značnou kritiku a čelila podezřením z užití drog.

Svou osobní popularitu ale nedokázala přetavit i do popularity svých Sociálních demokratů ani koaliční vlády. Její strana ve volbách skončila na třetím místě. Novým premiérem se stal lídr vítězné konzervativní Národní koaliční strany Petteri Orpo. Ihned poté, co Marinová odstoupila z křesla premiérky, se objevily spekulace, že by mohla zamířit do Bruselu jako hlavní kandidátka evropských sociálních demokratů na šéfku Evropské komise.