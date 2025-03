Řídí politiku soudci? Le Penová není první hříšník, doplatila na přísnější metr

Pařížský soud uznal Le Penovou vinnou ze zpronevěry peněz Evropského parlamentu a vynesl drakonické tresty. S okamžitou platností se nesmí pět let ucházet o volitelné funkce, navrch dostala čtyři roky odnětí svobody, z toho dva nepodmíněně. Neměla by ale nastoupit do vězení, jen si trest odpykat s elektronickým náramkem. Kritici mluví o bezpříkladném „porušení demokracie“.

Někdejší francouzská expremiérka byla podezřelá z nepotismu za to, že poskytla ve funkci eurokomisařky fiktivní práci v rámci své evropské praxe příteli – zubaři.