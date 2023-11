Analytik: Radikální islám v Evropě sílí. „Žid“ je na školách v Berlíně nadávkou

Podle Kechlibara situaci zhoršuje pokračující příliv migrantů zejména z islámského světa, kde jsou antisemitské nálady systémovým problémem. Je navíc velmi obtížné hledat řešení této situace. „Mně to připadá, jako když přijdete s kostrou k doktorovi a říkáte: rozdýchejte ji. Vím, že jsem v tomto skeptický, ale když vám přetéká vana, máte vypnout kohoutek. A tady vana celkem citelně přetéká. A přitom přicházejí do Evropy stovky tisíc lidí ročně. To je poměrně zásadní množství.“

„Takže je třeba zabránit přítoku dalších neznámých lidí, kteří mluví dalšími neznámými jazyky a kteří nesou v hlavách bůh ví co. Teprve potom je určitá šance existující problém zvládnout. Ale například v Německu nic takového nevidím,“ upozorňuje Kechlibar.

„Oni jsou pořád trochu zaseknutí v představě, že musejí otevřít svoji náruč a štědrost celému světu. A strany, které jsou proti tomu, jsou momentálně převážně v opozici. Podle mě budou mít problém přestat financovat i neziskovky, které jsou v Itálii podezřelé z otevřeného pašeráctví,“ doplňuje analytik.

„Ukázalo se prostě to, co bylo dříve skryto. Když se třeba podíváte na situaci v Německu, tak islamisté si teď otevřeně troufají mávat vlajkami Islámského státu a křičet, že má Hamás zvítězit,“ říká Marian Kechlibar.

Podle něj už na tuto situaci dlouhodobě upozorňovali někteří němečtí komentátoři a analytici. „Například německý publicista Constantin Schreiber, který vyrůstal v Sýrii a mluví plynně arabsky, říká, že tato situace už je běžná v německých mešitách, ale za mírových okolností se tam snaží o to, aby to nevyhřezávalo ven.“

„Prostě se tento spodní proud dostal na povrch. A to samé vidíme ve Francii, v Nizozemsku, dokonce i v Dánsku. Tam došlo například minulý týden k nějakému srocení, které požadovalo založení chalífátu a zatlučení Židů,“ popisuje Kechlibar.

K aktivizaci islamistů dochází podle něj v celé západní Evropě. Naopak na východě k závažným projevům antisemitismu dochází jen zřídka. Linii zlomu představuje bývalá hranice mezi východním a západním blokem za studené války.

„Nejzápadnějším státem je Irsko. A to je v podstatě přesným protipólem České republiky. A tam je propalestinská pozice drtivě dominující, stejně jako u nás naopak proizraelská. Přitom oni tam nemají nějak významnou muslimskou komunitu, dokonce donedávna tam neměli prakticky žádnou,“ konstatuje analytik.

Ten si myslí, že jde o pozůstatek studené války. Na Západě fungoval vliv Sovětského svazu spíše zprostředkovaně, kdežto střední a východní Evropa zažila vliv Moskvy přímo. „U nás vládli tvrdou rukou a vozili sem palestinské teroristy k výcviku. Po pádu železné opony došlo ke zpětné reakci a začali jsme to považovat za zvrhlost.“

„Naopak tam, kde (Sověti) pouze jemně pronikali do intelektuálních struktur a učili místní lidi mít mindráky z vlastní koloniální historie, už pak stačí zarámovat blízkovýchodní situaci jako utlačování a obranu před kolonialistickými státy,“ míní Kechlibar.

Levice, islám a LGBT

A tento narativ podle něj přebírá současná západní levice. „A to přesto, že z hlediska čistě hodnotového je islám s moderní levicí zcela nekompatibilní, protože odmítá LGBT práva a další věci. Ale narativ o boji utlačovaných s kolonialisty převážil.“

Marian Kechlibar si myslí, že útoky proti Židům v Evropě mohou být koordinovány, ale v podstatě není centrální řízení těchto projevů nutné. Muslimové z celého světa se už od dětství učí, že „…Žid je ten nejhorší na světě a zradil Mohameda. Jestli se takový druh výuky děje všude, tak ti lidé budou koordinováni, i kdyby nechtěli, protože je to součástí jejich výchovy asi podobně, jako u nás pravidla o tom, že chodíme na přechodu na zelenou, a ne na červenou.“

Navíc se podle něj v souvislosti s novou vlnou antisemitismu muslimská komunita v Evropě radikalizuje a je více vidět i slyšet. „Dojem z radikalizace je silný. Hlásí to zejména učitelé ze škol. Označení Žid se stalo univerzálně používanou nadávkou na školách v Berlíně nebo v Bruselu. A navíc tam nevědí, co s tím.“

A jak chtějí situaci řešit politici západoevropských států? „Myslím si, že bude snaha ztížit získávání občanství pro lidi, kteří se zřetelně projevovali antisemitsky. Ale je otázka, jestli to nějakým zásadním způsobem pomůže. Deportace těchto lidí do rodných zemí je totiž tradičně obtížná, často o ně tyto státy ani nestojí nebo rozporují, že je to vůbec jejich občan.“

„Tohle je druh problémů, který evropská politika dosud neřešila. Typický evropský politik sedí v nějaké komisi a rozděluje dotace. To není funkční způsob, jak řešit infiltraci Hamásu a radikálů do evropské společnosti. Oni na dotace neslyší,“ myslí si Kechlibar.

Tečou sem peníze z Kataru a od Saúdů

„Pokud mají nějaké peníze, tak je mají odněkud z Kataru nebo ze Saúdské Arábie, které jim tečou tak jako tak. A naopak: čím jsou radikálnější, tím lépe. A já si nejsem jistý, jestli si vůbec dokážeme s tímto druhem problému poradit. To je trochu, jako kdybyste volali instalatéra k požáru,“ varuje analytik.

Podle něj se do evropské společnosti velmi dobře infiltrovaly islamistické organizace. „A ty vznikají rychleji, než se stíhají zakazovat. A i když se taková organizace zakáže, tak se nakonec přejmenuje. Je to souboj s krtkem.“

Ale i islamisté v Evropě mají podle něj obavy. „Přece jenom má západní kultura určitý korozivní vliv. Islám není nerozpustná kostka žuly, na kterou nic nepůsobí. Když se podíváte na fóra islamistů, tak jako my máme strach z islamizace, oni mají strach ze sekularizace, a to docela oprávněný.“

Faktem ale je, že zejména ve velkých městech se muslimské komunity začínají stále více zapojovat do politiky. „Minimálně v řadě velkých měst už jich žijí desítky procent. Takový Birmingham má možná více muslimů než rodilých Britů. Podobně je to v Londýně nebo třeba v Marseille.“

„A je to celkem vidět i na volebních výsledcích. Třeba ve švédském Malmö lidé často volí multikulturní strany, ale v jeho bezprostředním okolí, ve vesnicích, kam se odstěhovali rodilí Švédové, naopak tvrdě vítězí protiimigrantské strany, a to s 40 nebo 50 procenty hlasů. A tady je vidět zlomová linie,“ uzavírá Kechlibar.