Slovenský exministr, který je za mřížemi kvůli machinacím, míří do domácího vězení

Aféra ministra, který byl ve vládě za Slovenskou národní stranu (SNS), způsobila politické zemětřesení ještě v roce 2008. I v současnosti je SNS ve vládní koalici.

„Odsouzenému byl zbytek trestu odnětí svobody ve výměře 1746 dnů přeměněn na trest domácího vězení. Každý nevykonaný den trestu odnětí svobody se přemění v jeden den trestu domácího vězení,“ uvedl Roman Tarabus z krajského soudu v Trenčíně.

Rozhodnutí je pravomocné. Janušek byl v pátek propuštěn z nápravného zařízení. V pondělí se musí dostavit na probační úřad kvůli nástupu trestu domácího vězení.

Bude se muset podrobit kontrole technickými prostředky a zdržovat se na určené adrese po 24 hodin denně s výjimkou schválených vycházek, které smí probační úředník povolit do dvou hodin denně, například kvůli hledání práce či lékařskému ošetření.

Soud uvedl, že bral zřetel na to, že si odsouzený odpykal třetinu trestu a prokázal, že se polepšil. Na základě kladného hodnocení z vězení se rozhodl pro změnu trestu, dodal portál.

Exministr výstavby Marian Janušek a jeho nástupce ze SNS v ministerském křesle Igor Štefanov byli uznáni vinnými z machinací v soutěži v hodnotě zhruba 120 milionů eur (nyní kolem tří miliard korun). Soutěž se týkala zajištění některých služeb pro čerpání peněz z fondů EU.

Janušekovi soud vyměřil 11 let a Štefanovovi devět let vězení. V zemi šlo o první velký případ, ve kterém soud pravomocně potrestal někdejší ministry. Janušek do výkonu trestu nastoupil v listopadu 2018.