María Machadová plula ve zchátralém rybářském člunu, jehož motor fungoval na dobré slovo. Naváděcí systém si nedal říct. Nefungoval ani záložní. Moře s plavidlem házelo a vše vypadalo špatně. S týmem Američanů, kteří ji měli na moři vyzvednout, se minula o desítky kilometrů.
Konečně Bryan Stern, vousatý americký válečný veterán, vyslaný, aby vyzvedl vůdkyni venezuelské opozice, po níž tamní režim pase už skoro rok, vyslal napjatě očekávanou zprávu: „Jackpot, jackpot, jackpot.“ Znamenalo to, že ji má na palubě.
Sternův tým šířil falešné zvěsti, aby ji svět hledal na špatných místech.