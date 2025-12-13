Operace Zlatý dynamit a drama v Karibiku. Útěk Machadové z úkrytu málem nedopadl

Šťastně v Norsku. María Machadová se po své život ohrožující anabázi přece jen dostala do norského hlavního města Oslo.

Milan Vodička
  20:00
Lilo, byla tma, vlny měly tři metry a nositelka Nobelovy ceny za mír María Machadová se ztratila v Karibiku, po němž prchala z Venezuely, aby si mohla převzít Nobelovu cenu v Norsku. Byla ztracená už celé hodiny a navigace selhala. „Přemístit Marii je jako přemístit Hillary Clintonovou. Každý zná její tvář,“ řekl vůdce záchranné operace.

María Machadová plula ve zchátralém rybářském člunu, jehož motor fungoval na dobré slovo. Naváděcí systém si nedal říct. Nefungoval ani záložní. Moře s plavidlem házelo a vše vypadalo špatně. S týmem Američanů, kteří ji měli na moři vyzvednout, se minula o desítky kilometrů.

Konečně Bryan Stern, vousatý americký válečný veterán, vyslaný, aby vyzvedl vůdkyni venezuelské opozice, po níž tamní režim pase už skoro rok, vyslal napjatě očekávanou zprávu: „Jackpot, jackpot, jackpot.“ Znamenalo to, že ji má na palubě.

Sternův tým šířil falešné zvěsti, aby ji svět hledal na špatných místech.

