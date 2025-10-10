Držitelka nobelovky věnovala cenu Trumpovi. Díky, odpověděl. Ale Putinovi

„Jsme na prahu vítězství a dnes více než jindy počítáme s prezidentem Trumpem, lidmi Spojených států, národy Latinské Ameriky a demokratickými národy světa jako s našimi hlavními spojenci v boji za svobodu a demokracii,“ uvedla opoziční lídryně.
„Tuto cenu věnuji trpícímu venezuelskému lidu a prezidentu Trumpovi za jeho ráznou podporu naší strany,“ doplnila.
Nobelovu cenu míru dostala venezuelská opozičnice Machadová. Trump se nedočkal
Napsala, že tuto cenu vnímá jako obrovské ocenění všem Venezuelanům a popisuje ji jako „impulz pro dosažení našeho cíle: získat svobodu.“
Trumpův Bílý dům dnes rozhodnutí Nobelova výboru zkritizoval a označil je za politické. Prezident USA se v minulých měsících netajil svým vlastním zájmem o cenu.
„Lidé, kteří pro svět nic neudělali“
K udělování Nobelových cen se v pátek vyjádřil také ruský prezident Vladimir Putin během summitu bývalých sovětských republik v Danušanbe v Tadžikistánu.
Nobelovka v kapse? Dohoda je pro Trumpa obří úspěch, ale mír Gaze zaručit nemusí
K vítězství Machadové se ruský prezident přímo nevyjádřil, ale bez uvedení jmen obecně zpochybnil relevanci udělování cen.
„Vyskytly se případy, kdy výbor udělil Nobelovu cenu míru lidem, kteří pro svět nic neudělali. A podle mého názoru těmito rozhodnutími způsobili obrovskou škodu vážnosti této ceny. A on (Trump) dělá opravdu hodně pro to, aby vyřešil složité krize, které trvají roky nebo dokonce desítky let,“ odpověděl na otázku novinářů.
Video s jeho odpovědí zveřejnil s poděkováním Trump na své sociální síti TruthSocial.
Přechod od diktatury k demokracii
Machadová se již dlouhé měsíce skrývá ve Venezuele či v zahraničí poté, co protesty opozice nedokázaly zvrátit pokračování v úřadu prezidenta Madura. Podle opozice v loňských prezidentských volbách uspěl její kandidát Edmundo González Urrutia. Vládní úřady výsledky voleb podle opozice zfalšovaly a tvrdí, že zvítězil Maduro.
Udělení letošní Nobelovy ceny za mír Machadové odůvodnil Nobelův výbor „neúnavnou práci při prosazování demokratických práv“ ve Venezuele a usilováním o „spravedlivý a mírový přechod od diktatury k demokracii“.