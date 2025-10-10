Držitelka nobelovky věnovala cenu Trumpovi. Díky, odpověděl. Ale Putinovi

Autor: ,
  18:30
Nobelova cena za mír dá venezuelskému lidu impulz v boji za svobodu, uvedla letošní laureátka a lídryně tamní opozice María Corina Machadová na síti X. Cenu věnovala nejen venezuelskému lidu, ale i Donaldu Trumpovi, který o cenu dlouhodobě projevoval zájem. Amerického prezidenta ocenila za jeho nespornou podporu jejího opozičního hnutí a kritiky autoritářského režimu. Trump na sociálních sítích poděkoval za podporu. Ale ne jí, nýbrž Putinovi.

„Jsme na prahu vítězství a dnes více než jindy počítáme s prezidentem Trumpem, lidmi Spojených států, národy Latinské Ameriky a demokratickými národy světa jako s našimi hlavními spojenci v boji za svobodu a demokracii,“ uvedla opoziční lídryně.

Venezuelská opozičnice María Corina Machadová (9. ledna 2025)
Venezuelská opozičnice María Corina Machadová (28. srpna 2024)
Americký prezident Donald Trump a finský prezident Alexander Stubb se setkali v Oválné pracovně Bílého domu. (9. října 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin pořádá tiskovou konferenci po summitu Společenství nezávislých států v Dušanbe v Tádžikistánu. (10. října 2025)
14 fotografií

„Tuto cenu věnuji trpícímu venezuelskému lidu a prezidentu Trumpovi za jeho ráznou podporu naší strany,“ doplnila.

Nobelovu cenu míru dostala venezuelská opozičnice Machadová. Trump se nedočkal

Napsala, že tuto cenu vnímá jako obrovské ocenění všem Venezuelanům a popisuje ji jako „impulz pro dosažení našeho cíle: získat svobodu.“

Trumpův Bílý dům dnes rozhodnutí Nobelova výboru zkritizoval a označil je za politické. Prezident USA se v minulých měsících netajil svým vlastním zájmem o cenu.

„Lidé, kteří pro svět nic neudělali“

K udělování Nobelových cen se v pátek vyjádřil také ruský prezident Vladimir Putin během summitu bývalých sovětských republik v Danušanbe v Tadžikistánu.

Nobelovka v kapse? Dohoda je pro Trumpa obří úspěch, ale mír Gaze zaručit nemusí

K vítězství Machadové se ruský prezident přímo nevyjádřil, ale bez uvedení jmen obecně zpochybnil relevanci udělování cen.

„Vyskytly se případy, kdy výbor udělil Nobelovu cenu míru lidem, kteří pro svět nic neudělali. A podle mého názoru těmito rozhodnutími způsobili obrovskou škodu vážnosti této ceny. A on (Trump) dělá opravdu hodně pro to, aby vyřešil složité krize, které trvají roky nebo dokonce desítky let,“ odpověděl na otázku novinářů.

Video s jeho odpovědí zveřejnil s poděkováním Trump na své sociální síti TruthSocial.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

Thank you to President Putin!

10. října 2025 v 15:15, příspěvek archivován: 10. října 2025 v 18:30

Přechod od diktatury k demokracii

Machadová se již dlouhé měsíce skrývá ve Venezuele či v zahraničí poté, co protesty opozice nedokázaly zvrátit pokračování v úřadu prezidenta Madura. Podle opozice v loňských prezidentských volbách uspěl její kandidát Edmundo González Urrutia. Vládní úřady výsledky voleb podle opozice zfalšovaly a tvrdí, že zvítězil Maduro.

Udělení letošní Nobelovy ceny za mír Machadové odůvodnil Nobelův výbor „neúnavnou práci při prosazování demokratických práv“ ve Venezuele a usilováním o „spravedlivý a mírový přechod od diktatury k demokracii“.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

PŘEHLEDNĚ: Kdo může zasednout v nové vládě Andreje Babiše?

Možný budoucí premiér Andrej Babiš sice ještě neoznámil složení své nové vlády, ale některá jména pravděpodobných ministrů už jsou veřejně známá. V kabinetu nejspíš zasednou zkušení politici hnutí,...

10. října 2025  13:36,  aktualizováno  18:58

ANO bude mít devět členů v Babišově vládě, Motoristé sobě čtyři, SPD tři

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

10. října 2025  5:23,  aktualizováno  18:50

Držitelka nobelovky věnovala cenu Trumpovi. Díky, odpověděl. Ale Putinovi

Nobelova cena za mír dá venezuelskému lidu impulz v boji za svobodu, uvedla letošní laureátka a lídryně tamní opozice María Corina Machadová na síti X. Cenu věnovala nejen venezuelskému lidu, ale i...

10. října 2025  18:30

Bavorská obec dostala za svou zapadlost vulgární označení. Nestydaté, míní místní

Internetová platforma pro mládež funk dala bavorské obec Haidmühle na hranicích s Českem poněkud nelichotivé označení. Místní se proti hodnocení vymezili a poukázali na kouzlo městečka v malebné...

10. října 2025  18:22

Hudeček uspěl u soudu. Za ušlý zisk kvůli Opencard má exprimátor dostat 1,3 milionu

Soud přiznal bývalému pražskému primátorovi Tomáši Hudečkovi (dříve TOP 09) odškodné od státu ve výši zhruba 1,3 milionu korun, a to jako ušlý zisk za trestní stíhání v kauze Opencard. Informovala o...

10. října 2025  18:05

KDU-ČSL směřuje do opozice. Výborný uťal spekulace o možné toleranci vlády ANO

Lidovci vyloučili možnost, že by mohli vstoupit do jednání s hnutím ANO o možné toleranci vlády Andreje Babiše. „KDU-ČSL směřuje do opozice, opozice není pro nás trest,“ řekl po celostátní konferenci...

10. října 2025  14:05,  aktualizováno  17:22

Olomouc bude mít první primátorku, nového poslance Žbánka vystřídá Ferancová

Primátora Olomouce a nově zvoleného poslance Miroslava Žbánka (ANO) by měla na začátku příštího roku v čele stotisícového krajského města nahradit jeho spolustranička a dosavadní náměstkyně Miroslava...

10. října 2025  17:20

Proměním KLDR v socialistický ráj, sliboval Kim na pompézních oslavách výročí strany

Severokorejský vůdce Kim Čong-un při příležitosti oslav 80 let od založení vládní komunistické strany slíbil, že promění KLDR v „nejlepší socialistický ráj na světě“. Podle něj se mezinárodní prestiž...

10. října 2025  16:40

Nobelovu cenu míru dostala venezuelská opozičnice Machadová. Trump se nedočkal

Norský Nobelův výbor v pátek v 11:00 SELČ oznámil jméno letošního nositele Nobelovy ceny za mír. Stala se jím venezuelská opozičnice María Corina Machadová. Komise ocenila její neúnavný boj za...

10. října 2025  10:10,  aktualizováno  16:18

Rakušana chce STAN za místopředsedu Sněmovny. Poslance hnutí vede Šebelová

Šéf STAN a dosavadní ministr vnitra Vít Rakušan je kandidátem hnutí na post místopředsedy Sněmovny. Poslanecký klub Starostů a nezávislých ho navrhl jednomyslně. Klub nově povede místopředsedkyně...

10. října 2025  10:40,  aktualizováno  16:11

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Adoptivní dcera německou starostku před pobodáním trýznila ve sklepě

Dcera zvolené starostky západoněmeckého města Herdecke svou matku před pobodáním trýznila ve sklepě. S odvoláním na své zdroje o tom informovaly agentura DPA či bulvární list Bild. Případ napadení...

10. října 2025  16:03

Armáda odhalila drony létající nad českými vojenskými objekty

Armáda eviduje přibývající incidenty s drony nad vojenskými objekty, jsou ale způsobeny především neznalostí zákona nebo neodbornou manipulací amatérskými piloty, jde tak o běžné přestupky. Sdělila...

10. října 2025  13:52,  aktualizováno  15:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.