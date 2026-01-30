Premiérkou Finska jste byla v době evropské dluhové krize. Vidíte nějaké souvislosti s tím, v jaké situaci je Evropa dnes?
Ano, určité podobnosti tu jsou. Lídři evropských států tehdy jen obtížně získávali podporu občanů pro svoji politiku: pro mě bylo velmi těžké vysvětlit a obhájit, že i my jako člen Evropské unie musíme přispět a pomoci některým jihoevropským zemím.
Existovala obrovská nedůvěra, a ta do jisté míry existuje i dnes. Jen je zaměřena proti jinému cíli. Největší paralelu tedy vidím v tom, jak těžké tehdy bylo stát v čele členské země EU a jak náročné bylo vést Evropskou unii jako celek. Stejně těžké je to i dnes.
Podívejte se na dopravní infrastrukturu: vysokorychlostním vlakem stále nemůžete jednoduše dojet z jednoho evropského hlavního města do druhého. Spojení funguje hlavně na národní úrovni.