Putinova propagandistka truchlí. Její vlivný manžel po měsících v kómatu zemřel

„Včera v noci Tigran zemřel a odešel ke Stvořiteli. Děkuji všem, kteří se za něj modlili. Prosím, nevolejte mně ani rodině,“ uvedla Simonjanová.
Keosajan, ruský filmař a televizní moderátor, byl od prosince 2024 na JIP moskevské kardiologické kliniky, kde utrpěl klinickou smrt. „Je v kómatu. Už dlouho trpěl srdečními problémy,“ popsala tehdy jeho manželka.
|
Mám strašnou nemoc, oznámila Putinova hlavní propagandistka. Hrozí jí konec
Keosajan je režisérem mnoha ruských filmů, mezi které patří například Chudák Saša z roku 1997 nebo Konvalinka stříbrná z roku 2005. Je také autorem videoklipů k písním Michaila Šufutinského, Igora Saruchanova nebo Iriny Allegrové. Keosajan byl rovněž moderátorem denní talk show na ruském soukromém televizním kanálu REN.
|
Zbytek Ukrajiny neovládneme, berme, co máme, radí Putinova propagandistka
Také Simonjanová nyní čelí zdravotním potížím. Začátkem září bez dalších podrobností oznámila, že podstupuje léčbu rakoviny.
Manželé patří k hlasitým zastáncům války na Ukrajině. Simonjanová, která působí jako šéfka prokremelské stanice RT opakovaně hrozí Západu eskalací konfliktu. EU či Velká Británie na svém územím RT zakázala v souvislosti se šířením dezinformací a propagandy o válce.
Ruský patriarcha Krill Simonjanové nedávno udělil Řád svaté Olgy třetího stupně za „přínos k zachování tradičních hodnot ve společnosti“.