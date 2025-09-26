Putinova propagandistka truchlí. Její vlivný manžel po měsících v kómatu zemřel

  15:08aktualizováno  15:26
Prokremelská propagandistka Margarita Simonjanová oznámila, že její manžel Tigran Keosajan po devíti měsících v kómatu v pátek zemřel.
Prokremelská propagandistka Margarita Simonjanová s manželem Tigranem Keosajanem na archivním snímku | foto: Not supplied / WillWest News / ProfimediaProfimedia.cz

„Včera v noci Tigran zemřel a odešel ke Stvořiteli. Děkuji všem, kteří se za něj modlili. Prosím, nevolejte mně ani rodině,“ uvedla Simonjanová.

Keosajan, ruský filmař a televizní moderátor, byl od prosince 2024 na JIP moskevské kardiologické kliniky, kde utrpěl klinickou smrt. „Je v kómatu. Už dlouho trpěl srdečními problémy,“ popsala tehdy jeho manželka.

Mám strašnou nemoc, oznámila Putinova hlavní propagandistka. Hrozí jí konec

Keosajan je režisérem mnoha ruských filmů, mezi které patří například Chudák Saša z roku 1997 nebo Konvalinka stříbrná z roku 2005. Je také autorem videoklipů k písním Michaila Šufutinského, Igora Saruchanova nebo Iriny Allegrové. Keosajan byl rovněž moderátorem denní talk show na ruském soukromém televizním kanálu REN.

Zbytek Ukrajiny neovládneme, berme, co máme, radí Putinova propagandistka

Také Simonjanová nyní čelí zdravotním potížím. Začátkem září bez dalších podrobností oznámila, že podstupuje léčbu rakoviny.

Manželé patří k hlasitým zastáncům války na Ukrajině. Simonjanová, která působí jako šéfka prokremelské stanice RT opakovaně hrozí Západu eskalací konfliktu. EU či Velká Británie na svém územím RT zakázala v souvislosti se šířením dezinformací a propagandy o válce.

Ruský patriarcha Krill Simonjanové nedávno udělil Řád svaté Olgy třetího stupně za „přínos k zachování tradičních hodnot ve společnosti“.

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

