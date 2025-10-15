Do pádu železné opony zbývají ještě tři roky. Na rozsáhlé ploše vojenského výcvikového prostoru NATO v německém Fallingbostelu stojí řada britských vojáků. Shromažďují se zde novináři i fotografové, do areálu míří kolona černých vozů.
Z jednoho z nich vystupuje žena v krémovém kabátu a se šátkem kolem hlavy. Margaret Thatcherová, tehdejší britská premiérka, právě přijela na prohlídku britských jednotek.
Její popularita už dávno nebyla na takové úrovni jako po slavném vítězství ve válce o Falklandy. Británií zmítaly spory o privatizaci, odpor odborů a také aféra kolem firmy Westland – výrobce vrtulníků, kterého její vláda přinutila ke spolupráci s americkou společností místo evropské. Kritici jí vyčítali, že ustupuje ve strategických odvětvích a že Británie ztrácí část své hrdosti.
Ten den se však ukázalo, že i v době hluboké politické krize stačí jedno gesto, jež veřejnou image zcela otočí a přispěje k jejímu znovuzvolení do funkce předsedkyně vlády. V době vrcholící studené války tím zároveň vyslala jasný signál spojencům i soupeřům: Británie zůstává vojensky silná a odhodlaná.
Po prohlídce areálu Thatcherová přichází k mohutnému tanku Challenger. Vojáci jí pomáhají vyšplhat na věž a ona s úsměvem usedá do obrněného vozidla. Šátek jí neomaleně vlaje ve větru, pohled jednašedesátileté političky je upřený vpřed.
Fotografové napříč médii zvedají své aparáty a tvoří sérii snímků. Ten nejznámější pořídil Jockel Fink z agentury AP. Postoj Thatcherové na jeho fotce je klidný, sebejistý, každým gestem vyzařuje autoritu i odhodlání. Tank a šátek – elegance a ocel – znovu upevnily pověst Železné lady.
Na návštěvě ji doprovázel západoněmecký kancléř Helmut Kohl. I on si na vlastní kůži vyzkoušel německý tank Leopard. Alianční základna nedaleko Hamburku se stala dějištěm manévrů, ve kterých Německo a Británie stály na jedné straně.
Oba politici nakonec vypálili z kanonů ráže 120 mm: jako cvičný cíl posloužila ohořelá kostra tanku nacházející se asi kilometr daleko. „Vyvrcholení přišlo, když oba vůdci sestoupili do svých tankových věží. Teprve zde se objevila malá známka britsko-německé rivality. Paní Thatcherová stiskla tlačítko jako první a zasáhla cíl. Dokáže ji německý vůdce napodobit? Naštěstí ano,“ líčil reportér Jon Snow.
„Následovala jedinečná honička premiérů křovinatou krajinou. Paní Thatcherová vedla vojensky i na poli módy. Kancléř Kohl nakonec slezl ze svého železného oře v něčem, co vypadalo jako trochu podměrečná kombinéza,“ dodal škodolibě reportér britské televize ITV.
Thatcherová byla každopádně z projížďky nadšená. „Bylo to skvělé!“ zvolala, když slezla z věže. Velmi se jí ulevilo, že zasáhla cíl ihned napoprvé. „Bylo by hrozné, kdyby se nám to před všemi těmi lidmi nepodařilo,“ přiznala.
A na otázku novinářů, zda by ženy měly sloužit v první linii, odpověděla s úsměvem: „Po dnešku byste jistě souhlasili s tím, aby byla premiérkou žena, která musí činit velmi obtížná rozhodnutí.“
Fotka, která rozhodla boj o Bílý dům. Demokraty odrovnal trapas s tankem
Ať už šlo o promyšlenou PR strategii, nebo o spontánní krok, výsledek fungoval dokonale. Snímek se stal symbolem síly, rozhodnosti i kontroly. Pomohl jí v kampani za znovuzvolení a Thatcherová tak o rok později dovedla konzervativce ke třetímu volebnímu vítězství v řadě.
Pár měsíců po návštěvě objednala nové britské tanky Challenger 2. Britové tento krok brali jako důkaz, že Železná lady nejen pózuje, ale i jedná. Tanky třetí generace používá britská armáda dodnes a Londýn čtrnáct kusů poslal i na Ukrajinu.
Thatcherová vedla britskou vládu od roku 1979 do roku 1990. Proslula svou rozhodností a neústupností a dodnes má tisíce vášnivých příznivců i odpůrců. Svou zemi nicméně dokázala vrátit mezi politické i ekonomické velmoci a tvrdým postojem vůči komunistickým režimům přispěla i k pádu železné opony. Zemřela v roce 2013.
„Tankistka“ inspirovala i následovnici
Snímek Thatcherové na tanku se stal tak ikonickým, že se jím o desítky let později inspirovala i Liz Trussová. V roce 2021, tehdy ještě jako ministryně zahraničí, usedla při návštěvě britských vojáků v Estonsku na tank Challenger 2 – a okamžitě tím vyvolala srovnání s Železnou lady.
Premiérka Margaret Thatcherová navštívila britské vojáky na základně v německém Fallingbostelu. (17. září 1986)
Trussová to označila za „frustrující a sexistické“. Její gesto však také vyslalo jisté poselství. Chtěla posílit svůj obraz rozhodné političky, která se nebojí ukázat sílu a postavit se Rusku. Trussová tehdy na zasedání ministrů zahraničí NATO v Rize vyzvala spojence, aby zablokovali plynovod Nord Stream 2, a varovala Moskvu před případnou invazí na Ukrajinu.
O rok později, v září 2022, se Trussová skutečně stala premiérkou – byť jen na 49 dní, což z ní udělalo držitelku nejkratšího mandátu v moderní britské historii.
Trik s tankem se pokusil zopakovat i kandidát na amerického prezidenta Michael Dukakis. Jenže když v roce 1988 zapózoval ve stroji M1A1 Abrams, vysmála se mu celá Amerika. Traduje se, že právě fotka guvernéra státu Massachusetts v tankové helmě tehdy demokratům prohrála volby.