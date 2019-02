Sochu Železné lady v Londýně nechtějí. Bude stát v rodném městě Thatcherové

Umístění bronzové sochy na trávníku v centru města schválila městská rada Granthamu, který leží ve východoanglickém hrabství Lincolnshire. Stalo se tak navzdory varování místní policie, že by se mohla stát „cílem politicky motivovaných vandalů“. Dílo anglického sochaře Douglase Jenningse proto bude na dostatečně vysokém podstavci, aby se předešlo jeho poničení.



První žena v čele britské vlády i šest let po smrti rozděluje veřejné mínění. Podle deníku The Guardian to bylo zřejmé také z místy vyhrocené debaty plánovací komise okresu South Kesteven, pod nějž Grantham spadá.



„Je to socha, kterou nikdo jiný nechce,“ uvedl jeden nezávislý člen komise a připomněl některé nepopulární kroky ministerské předsedkyně, jako byla například takzvaná daň z hlavy, nebo její boj proti stávce horníků. Dodal, že před sídlem městské rady nyní vlaje gay a lesbický symbol - duhová vlajka, což by bylo za éry „železné lady“ nemyslitelné. Jiní členové komise zase argumentovali tím, že socha do města přitáhne více turistů.

Thatcherová vedla britskou vládu od roku 1979 do roku 1990. Proslula svou rozhodností a neústupností a dodnes má tisíce vášnivých příznivců i odpůrců. Svou zemi nicméně dokázala vrátit mezi politické i ekonomické velmoci a tvrdým postojem vůči komunistickým režimům přispěla i k pádu železné opony. Zemřela v roce 2013.