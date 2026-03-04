Česká republika prochází pozvolným, leč zřetelným posunem. Země, která se dříve prezentovala jako důsledný zastánce mezinárodního práva, se už delší dobu přiklání k jeho značně selektivní interpretaci.
Aktuální vojenskou akci proti Íránu přitom přední světoví právní experti klasifikují jako akt agrese, který je v přímém rozporu s mezinárodními normami.
Současná ochota českých elit přitakávat silovým řešením nebezpečně evokuje precedenty, které jsme u jiných mocností ostře odsuzovali, včetně ruské tzv. „speciální vojenské operace“ na Ukrajině.