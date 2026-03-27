Rusové se soustředí na válku s Ukrajinou, pomoc Íránu pro ně není prioritou, tvrdí Rubio

Autor: ,
  7:22
Rusko se soustředí především na válku s Ukrajinou, nikoliv na pomoc Íránu, myslí si americký ministr zahraničí Marco Rubio. Šéf americké diplomacie to v pátek řekl novinářům před odletem na setkání ministrů zahraničí skupiny zemí G7 ve Francii. Podle Rubiova francouzského protějšku Jeana-Noëla Barrota Moskva zřejmě pomáhá Teheránu ve válce s USA.

„Vše nasvědčuje tomu, že Rusko pomáhá Íránu s vojenskými operacemi proti americkým cílům,“ řekl Barrot. Deník The Washington Post na začátku března s odvoláním na informované zdroje napsal, že Rusko poskytuje Íránu zpravodajské informace pro útoky na americké síly na Blízkém východě, včetně polohy amerických válečných lodí a letounů.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)
Člen íránské komunity drží plakát na demonstraci před íránskou ambasádou v Bukurešti v Rumunsku. (5. března 2026)
Letadlová loď USS Abraham Lincoln v rámci operace Epic Fury. (28. února 2026)
Íránci v Teheránu procházejí kolem státní budovy pokryté protizápadním billboardem, na kterém je obrázek zničené letadlové lodi Abraham Lincoln. (28. ledna 2026)
57 fotografií

Zástupci několika evropských zemí a Kanady chtějí v pátek s Rubiem ve Francii hovořit o co nejrychlejším ukončení americko-izraelské války proti Íránu. Očekává se, že jedním z témat jednání bude rovněž válka na Ukrajině.

Rusko pomáhá Íránu s údery proti USA, sděluje mu polohu lodí i letadel

Rubio v pátek řekl, že v jednáních s Teheránem došlo k pokroku, odmítl ale uvést podrobnosti. Na otázku, zda své protějšky ze skupiny G7 požádá o pomoc se znovuotevřením Hormuzského průlivu, odpověděl, že „je v jejich zájmu pomoci“. Írán kvůli útokům USA a Izraele klíčovou vodní cestu blokuje, což má za následek celosvětové zdražování ropy i zkapalněného zemního plynu (LNG).

Partneři ze skupiny G7 budou ve Vaux-de-Cernay mluvit o možných cestách ve vyjednávání o ukončení války v Íránu, o znovuotevření námořních a obchodních tras a zastavení íránského jaderného programu a programu balistických raket, uvedlo podle stanice CNN francouzské ministerstvo zahraničí. Na programu jednání je podle francouzské diplomacie rovněž Ukrajina; další podpora Kyjeva a vyvíjení tlaku na Moskvu.

USA garantují bezpečí, když Ukrajina vydá Donbas. Zelenskyj to označil za riskantní

Spojené státy tento měsíc povolily zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři ve snaze stabilizovat světové trhy s ropou, na nichž panuje napjatá situace kvůli nynější válce na Blízkém východě.

Současný konflikt v regionu začal 28. února americkými a izraelskými údery na Írán. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.

Nejčtenější

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Útok zápalnými lahvemi na ruské středisko v Praze. Pachatele hledá policie

Následky útoku zápalnými lahvemi na Ruský dům v Dejvicích. (26. března 2026)

Na budovu Ruského střediska vědy a kultury v pražských Dejvicích hodil někdo ve čtvrtek večer několik zápalných lahví. Policie o tom dnes ráno informovala na síti X. Po pachateli pátrá, podezírá ho z...

27. března 2026  7:44,  aktualizováno  8:18

Smrtící meditace v jeskyni. Mnicha z Česka na Srí Lance zabil levhart, píší tamní média

Dospělý levhart zabloudil do východoindické vesnice Prakaš Nagar. Vystrašená

Třiačtyřicetiletého českého mnicha v národním parku Kumana na Srí Lance usmrtil levhart, napsal v pátek srílanský server Onlanka s odkazem na místní policii.

27. března 2026  8:17

Levné balíčky z Číny už nebudou bez poplatku, EU cílí nejen na Temu a Shein

ilustrační snímek

Za zboží obsažené v malých zásilkách, které přichází do zemí Evropské unie, by se měl nově platit celounijní manipulační poplatek. Vyplývá to z dohody o reformě celního kodexu EU, které ve čtvrtek...

27. března 2026  7:53

V Dozimetru bude svědčit exčlen dozorčí rady DPP. Dříve ho obvinili z úplatkářství

Sídlo pražského dopravního podniku

V pátek bude u obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr vypovídat Jan Marek. Bývalý politik TOP 09 působil v inkriminovaném období v dozorčí radě Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP). Na...

27. března 2026

Nehoda nákladních aut uzavřela část Pražského okruhu ve směru na letiště

Nehoda nákladního auta uzavřela dálniční Pražský okruh mezi exity 3 a 10 směrem...

Nehoda nákladních aut v pátek ráno uzavřela dálniční Pražský okruh mezi exity 3 a 10 směrem k letišti. Auta tak neprojedou ani Komořanským tunelem. Vyplývá to z informací Národního dopravního...

27. března 2026  6:40,  aktualizováno  6:58

Trump odložil útoky na íránské elektrárny. USA však zvažují vyslání dalších vojáků

Americký prezident Donald Trump na návštěvě Gracelandu, rezidence Elvise...

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek večer na sociální síti Truth Social uvedl, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna do 20:00...

27. března 2026  6:26

Maminky v Krnově sledují své novorozence přes tablet, díky kameře nad inkubátorem

Novorozenecké oddělení Moravskoslezské nemocnice Krnov nabízí maminkám možnost...

Sice mají k inkubátoru s jejich právě narozeným miminkem kdykoliv přístup, některé čerstvé maminky se však samy musí po porodu nejprve zotavit na lůžku. V krnovské nemocnici teď mohou své miminko...

27. března 2026  6:10

Kino jako atomový kryt. Přerovská Hvězda pojme 900 lidí, zprovozní se za den

Vedoucí oddělení ochrany a krizového řízení kanceláře primátora přerovského...

Chrání ho půldruhého metru silná vrstva železobetonu, která měla kdysi díky konstrukci ve tvaru vajíčka odolat i jadernému výbuchu, i když jde o nadzemní stavbu. A to nejsou jediné pozoruhodnosti...

27. března 2026  5:59

Boom nových hnutí v Brně. Bez zázemí velkých stran ale mají omezené šance, míní expert

Bývalý městský architekt Michal Sedláček oznámil vstup do klání v říjnových...

Jedna kandidátka nese název „Za hezčí obec“, druhá třeba „Pro lepší obec“. Takový volební souboj je typický pro malé vesnice, jenže letos se nezvykle právě ve formě lokálních kandidátek s místním...

27. března 2026  5:11

Rozdíl mezi spotem a fixací je zásadní. Vyberte správný tarif pro firmu

Ve spolupráci
Ilustrační obrázek

Ceny elektřiny pro firmy a podnikatele zůstávají jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících provozní náklady.

27. března 2026

Vegetariáni tlačí na vládu. Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů

Hráškový hummus

Uvažovat racionálněji o produkci potravin a plánovat s důrazem na zdraví obyvatel jsou apely na ministerstva, které představili zástupci mimo jiné vegetariánských organizací, jako je ProVeg. Cílem má...

27. března 2026

