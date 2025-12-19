USA se neobávají eskalace s Ruskem kvůli Venezuele, uvedl americký ministr Rubio

  21:50
Spojené státy se neobávají eskalace s Ruskem, pokud jde o Venezuelu, prohlásil v pátek americký ministr zahraničí Marco Rubio. Rusko platí za spojence venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. USA v poslední době zvyšují tlak na Venezuelu a tamní režim, který obviňují z pašování drog do USA.
Setkání amerického ministra zahraničí Marca Rubia s ruským ministrem zahraničí...

Setkání amerického ministra zahraničí Marca Rubia s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovemv rámci zasedání ministrů zahraničí zemí ASEAN v Kuala Lumpuru. (10. července 2025) | foto: Reuters

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v Oválné pracovně Bílého domu (18....
Americký ministr zahraničí Marco Rubio a prezident Donald Trump (8. října 2025)
Donald Trump (vlevo) a Nicolás Maduro.
Ministr financí Scott Bessent, ministr zahraničí Marco Rubio a viceprezident JD...
V pátek americké ministerstvo financí oznámilo rozšíření stávajících sankcí, které se týkají Madurovy rodiny a lidí napojených na režim.

Spojené státy v Karibiku u venezuelských břehů výrazně posilují vojenskou přítomnost, v oblasti je i americká letadlová loď. Americký prezident Donald Trump v noci na středu oznámil, že nařídil kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají.

Trump představil novou soutěž. Jeho hry ale nápadně připomínají Hunger Games

Chce tak zemi připravit o ropné zisky jako hlavní zdroj příjmů tamní vlády. Trump rovněž uvedl, že americká armáda by mohla zahájit operace proti Venezuele.

Rusko, které je spojencem Venezuely, ve čtvrtek uvedlo, že věří v racionální a pragmatický přístup USA, aby se Washington vyvaroval fatální chyby, která by ohrozila celou západní polokouli.

Novináři se v pátek Rubia na tiskové konferenci zeptali, zda se USA neobává kvůli Venezuele eskalace mezi Washingtonem a Moskvou, což ministr odmítl.

Snad USA neudělají fatální chybu, uvedla Moskva k napětí kolem Venezuely

„Vždy od nich čekáme rétorickou podporu Madurova režimu,“ řekl Rubio. Poznamenal, že to není faktor, jak USA celou věc posuzují.

Rubio rovněž hovořil o amerických úderech proti lodím u venezuelského pobřeží, které podle Washingtonu slouží k přepravě drog. Při těchto útocích zahynuly desítky lidí, které Pentagon označuje za narkoteroristy.

„Víme, kdo na těch lodích je. Sledujeme je od samého začátku.“ řekl Rubio. Poznamenal, že některé údery armáda nakonec nepodnikne, protože nesplňují právní kritéria.

Trump poblahopřál Babišovi ke jmenování. Skvělé, vidět ho znovu premiérem, napsal

Americké ministerstvo financí, které je správcem sankcí, v pátek oznámilo, že na černou listinu přidalo sedm lidí, z nichž někteří jsou členy Madurovy rodiny.

„Dnes ministerstvo financí sankcionovalo osoby, které podporují nebezpečný narkostát Nicoláse Madura. Nedovolíme Venezuele, aby pokračovala v zaplavování naší země smrticími drogami,“ řekl ministr financí Scott Bessent.

