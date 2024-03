Šéfredaktorka HN: Žádné protesty, slovenské prezidentské volby doprovází nuda

Vítěz prvního kola prezidentských voleb na Slovensku jasný není. Ale téměř jisté je, že půjde o těsný souboj předsedy Slovenské národní rady Petra Pellegriniho a exministra zahraničí Ivana Korčoka. V prvním kole by mohli získat kolem 35 procent hlasů.

Nuda prezidentských voleb

Oba dva by tak měli bez problémů postoupit do druhého kola. V něm má podle šéfredaktorky slovenských Hospodářských novin výrazně větší šanci na vítězství vládní kandidát Pellegrini.

Podle ní byla předvolební kampaň nudná a hlavním tématem bylo hlavně to, zda půjde Pellegrini do televizního duelu s Korčokem. „Je zřejmé, že Petra Pellegriniho podporují stoupenci současné vlády, Ivana Korčoka převážná část současné opozice a Štefana Harabina podporují víceméně antisystémoví voliči.“

„Ale žádná jiná zásadní emoce tam není. Je to zajímavé i kvůli tomu, že na přelomu roku Slovensko zažilo velké protesty proti novele trestního zákona, a ty mohly výrazně pomoci Ivanu Korčokovi. Ale jako by to vše nějak vyprchalo, došlo k protestům možná s příliš velkým časovým odstupem od prezidentských voleb,“ zmiňuje Marcela Šimková.

Podle ní má Pellegrini jasně deklarovanou podporu od Roberta Fica, ale další vládní partaj, Slovenská národní strana (SNS), se rozhodla podpořit konzervativně populistického Harabina. „Mezi Andrejem Dankem z SNS a Petrem Pellegrinim panují už několik let spory.“

Ty podle ní v minulosti panovaly i mezi Pellegrinim a Ficem. Pellegrini před několika lety odešel z Ficovy strany SMER – sociální demokracie a založil si vlastní sociálnědemokratickou partaj HLAS – SD. „Každopádně teď zakopali válečnou sekeru a Fico Pellegriniho podpořil.“

Pellegrini se nedá předvídat

Do předvolební kampaně vstoupila také končící prezidentka Zuzana Čaputová a bývalý prezident Andrej Kiska. Oba dva jednoznačně podpořili Ivana Korčoka. Ani to ale zřejmě zásadně nezmění současné rozdělení sil, kdy by podle posledních průzkumů získal ve druhém kole Pellegrini až 55 procent hlasů oproti Korčokovým 45 procentům.

A co by znamenalo zvolení Pellegriniho prezidentem? „Objevuje se názor, že výhra Petra Pellegriniho by zabetonovala moc ve prospěch současné vládní koalice. Ale já si tím nejsem úplně jistá. Podle mě nevíme, jak se bude Pellegrini jako prezident chovat.“

„Když před časem vystřídal Roberta Fica na postu předsedy vlády, začal si budovat svou vlastní pozici. Každopádně si myslím, že minimálně na nějaký čas ustanou spory mezi prezidentským palácem a vládou, to je zřejmé a jasné. A ani vzhledem ke kompetencím a nějakým zásadním rozhodnutím, která čekají prezidenta, se nic zásadního nestane,“ míní šéfredaktorka.

„Prezidenta čekají velká rozhodnutí až v dalších letech: například jmenování nového předsedy Nejvyššího soudu a generálního prokurátora. A potom asi bude důležitým hráčem. Ale v nejbližší době se nic zásadního nestane,“ uzavírá šéfredaktorka.

Byl by Pellegrini více proukrajinský a méně proruský než Fico? Snažil by se napravovat reputaci Slovenska na půdě EU a NATO? A jakou roli hraje v kampani jeho osobní život a soukromí? I o tom hovořila v Rozstřelu šéfredaktorka slovenských Hospodářských novin Marcela Šimková.