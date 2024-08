Šimkovičová je pro Fica postradatelná konspirátorka, říká slovenská šéfredaktorka

V Rozstřelu nejprve šéfredaktorka Marcela Šimková popsala pozadí odvolání ředitelů obou kulturních institucí. „Každý ministr opravdu může některé lidi vyměnit, ale v tomto případě je zarážející forma a také argumentace, proč k tomu došlo. Skoro to na první pohled opravdu vypadá jako řešení nějakých animozit,“ konstatuje Marcela Šimková.

Kdo tahá za nitky?

Podle ní je předně zapotřebí se zamyslet nad tím, kdo reálně tahá za nitky, tedy kdo řídí ministerstvo kultury: zda je to Martina Šimkovičová, nebo generální tajemník služebního úřadu Lukáš Machala. Ten už v minulosti šířil konspirace, když například tvrdil, že ilumináti chystají třetí světovou válku a svět může před katastrofou zachránit jen Vladimir Putin.

Martina Šimkovičová v minulých dnech odvolala šéfku Slovenské národní galerie (SNG) Alexandru Kusou, která byla v čele SNG od roku 2010. Před tím odvolala také ředitele Slovenského národního divadla (SND) Mateje Drličku, což vyvolalo kritiku části umělců i opozice. Proti krokům ministryně kultury v posledních dnech demonstrovaly v centru Bratislavy tisíce lidí.

„Martina Šimkovičová s panem Machalou vystupují jako tandem,“ míní šéfredaktorka. Podle ní ale není jasné, proč k odvolání nakonec došlo. „Působí to jako vyřizování nějakých osobních účtů.“

A kdo je vlastně Martina Šimkovičová? Šéfredaktorka slovenských Hospodářských novin se s ministryní v minulosti osobně nepoznala. „Ale v minulosti působila v médiích. Pracovala jako moderátorka v televizi Markíza a byla u veřejnosti poměrně známá. Ale potom, zřejmě kvůli protiuprchlickým postojům, v televizi skončila a začala se angažovat na alternativní scéně.“

Následně se zařadila mezi popírače covidu, relativizovala válku na Ukrajině, angažovala se proti LGBT komunitě a stala se známou postavou slovenské konspirační scény, která se před posledními volbami integrovala do konzervativně nacionální Slovenské národní strany (SNS).

Pro premiéra Roberta Fica je však ministryně kultury postradatelná. Ficovi se podle Marcely Šimkové zřejmě vůbec nelíbí, že Slováci protestují v ulicích kvůli tak malicherné aféře, jako je odvolání Drličky či Kusé, které až dosud většina slovenské veřejnosti ani neznala.

Pro Fica je momentálně mnohem důležitější jiný problém. „A tím je vystupování předsedy Slovenské národní strany Andreje Danka, který poslední týdny torpéduje konsolidační návrhy ministerstva financí.“

Ministr financí Ladislav Kamenický z Ficovy strany Směr-SD totiž musí ušetřit téměř půldruhé miliardy eur. „A ze zákulisí pronikají zprávy o tom, že je náročné Andreje Danka ukočírovat nebo s ním nějak vycházet. Premiér Fico si uvědomuje, že tuto situaci bude muset řešit.“

Pokud by ale Fico nepohodlnou ministryni kultury odvolal, nastala by následně komplikace v parlamentu. Šimkovičová by se mohla proměnit v rebelující poslankyni. „A je jen těžko představitelné, že by v tomto případě podporovala koalici. Koalice má přitom velmi křehkou většinu. Situace je tedy velmi náročná.“

V kuloárech se dokonce hovoří i o možných změnách ve složení vládní koalice. Stále nepohodlnější Slovenskou národní stranu by řada koaličních politiků ze stran Směr a Hlas raději nahradila jiným politickým subjektem.

„Diskutuje se například o tom, zda by nechtěl Robert Fico vyměnit SNS za KDH (Křesťanskodemokratické hnutí). Ale nevíme, do jaké míry je to reálné. V minulosti už se mnohokrát hovořilo o tom, že KDH je náchylné k vládnutí se stranou Směr. Ale reálně k tomu nikdy nedošlo. Ale pro Směr by to bylo jednodušší a byl by to byl předvídatelnější kontrakt,“ uzavírá Šimková.

Přituhuje na Slovensku po atentátu na premiéra Fica? Hrozí na Slovensku předčasné volby? A už se k situaci vyjádřil prezident Peter Pellegrini? I na to odpovídala Marcela Šimková v Rozstřelu.