Německým manželům svítí doma 444 vánočních stromků. Zdobili je už od srpna

„Bydlíme ve velkém domě, dříve to býval statek. Stromy jsou rozmístěny v patnácti místnostech ve dvou patrech. Jen v ložnici je dvacet stromů, v kuchyni pak 39,“ řekli manželé v rozhovoru pro noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Stromky jsou různě velké. Nejmenší jsou vysoké 20 až 30 centimetrů, největší strom měří tři a půl metru. Nazdobené jsou tematicky – například v duchu filmů Star Wars, Mimoni nebo podle tradiční vánoční pohádky Grinch. Další strom zdobí předměty se znakem fotbalové Bundesligy, najde se zde i stromek pokrytý gumovými kachničkami.

Se zdobením začínají manželé už 1. srpna, aby stihli navěsit 47 tisíc světélek a 72 tisíc klasických ozdob (při docházení do standardního zaměstnání) do začátku adventu. „Je to tak hezké, když všechno svítí! V celém domě nepotřebujete jediné světlo,“ uvedli Jerominovi.

Za poslední tři roky manželé opakovaně vytvořili nový světový rekord v kategorii Nejvíce ozdobených vánočních stromků na jednom místě. Poprvé se jeho držiteli stali na konci vánoční sezony v lednu roku 2018. Pomyslný titul obhájili v témže roce v prosinci při přípravě další výzdoby.

„Neusilovali jsme o rekord. Děláme to pro sebe, protože si myslíme, že je to hezké,“ přiznává pár.

Světla se rozsvítí naposledy 6. ledna, od následujícího dne začnou manželé stromky sklízet. Demontáž trvá většinou do konce února.

Veškeré ozdoby, které krášlí stovky stromků, uchovávají manželé v podkroví na ploše sto metrů čtverečních ve zhruba pěti stech krabicích.