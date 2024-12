Zemřel indický expremiér Singh, předchůdce Módího vládl deset let

Singhovi se připisují zásluhy za to, že Indii nasměroval k nebývalému hospodářskému růstu a vymanil stovky milionů lidí z hrozivé chudoby, píše agentura Reuters.

Manmóhan Singh se narodil v chudé rodině v části Indie, která byla pod britskou nadvládou, a která dnes náleží Pákistánu. Získal studijní místo na univerzitě v Cambridgi a poté zamířil do Oxfordu, kde získal doktorát s prací o úloze exportu a volného obchodu v indické ekonomice. Stal se uznávaným ekonomem, poté guvernérem indické centrální banky a vládním poradcem. A ačkoliv neměl žádné zjevné plány na politickou kariéru, byl v roce 1991 náhle navržen na post ministra financí.

Politik, který nosil rád světle modrý turban, před svou vrcholnou politickou kariérou přednášel více než deset let na indických univerzitách. Od roku 2004 se stal na deset let jedním z nejdéle sloužících indických premiérů a předsedou strany Indický národní kongres (INK) v horní komoře parlamentu. Získal si pověst muže s velkou osobní integritou. Do funkce premiéra si ho v roce 2004 vybrala Sonia Gándhíová, vdova po zavražděném premiérovi Rádžívovi Gándhím.

Singh byl v roce 2009 znovu zvolen, ale jeho druhé funkční období ve funkci předsedy vlády bylo zkaleno finančními skandály a obviněním z korupce v souvislosti s organizací Her Commonwealthu v roce 2010. To vedlo k drtivé porážce Indického národního kongresu (INK) v celostátních volbách v roce 2014 hinduistickou nacionalistickou stranou s názvem Indická lidová strana (BJP) pod vedením Naréndy Módího. Ten v reakci na Singhovo úmrtí uvedl: „Jako náš premiér se zásadně zasadil o zlepšení života lidí.“ Singhovy intervence v parlamentu označil Módí za „chytré“ a dodal, že „jeho moudrost a pokora byly vždy viditelné“.