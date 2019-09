Muže v New Yorku usmrtil výtah. Nájemníci si na jeho funkčnost stěžovali

Výtah zabil třicetiletého Samuela Waisbrena, když po otevření dveří vystupoval z přeplněné kabiny stejně jako člověk před ním. Kabina výtahu se však nečekaně rozjela dolů a rozdrtila ho o podlahu.

„Pokusil se vystoupit, ale kabina se vzápětí dala do pohybu. Bylo to hrozné,“ uvedl jeden ze svědků nehody pro New York Post. „Jako kdyby se snažil vyskočit z rozjetého auta,“ dodal.

„Kabina sjela do šachty s pěti lidmi uvnitř,“ informoval mluvčí newyorských záchranářů Anthony Arpaia a konstatoval, že záchranáři vyprošťovali uvězněné lidi s vypětím všech sil.

Správa budovy uvedla, že neobdržela žádné oficiální stížnosti ohledně provozu výtahu. Výtah se však podle nájemníku před tragédií často zasekával nebo při jízdě mezi patry „poskakoval“ či se mu nedovíraly dveře. Druhý výtah, který se v budově nacházel, firma z bezpečnostních důvodů o několik měsíců dříve nahradila.

Výtah byl poruchový

Samuelův otec Charles Waisbren uvedl pro Good Morning America, že si jeho syn na výtahy často stěžoval. „Štvalo ho, že jeden z výtahů je pořád mimo provoz,“ uvedl Waisbren starší.

Inspektoři, kteří případ stále vyšetřují, uvedli, že nehoda mohla být způsobená neodborným zásahem a manipulací.



„Podle oficiálních zpráv někdo nejspíš už dříve manipuloval s bezpečnostním čidlem v rámu dveří ve snaze ho opravit,“ uvedl vyšetřovatel Kevin Doherty a vysvětlil, že právě čidla v rámu dveří zajišťují, že se kabina nerozjede, když někdo stojí ve dveřích nebo kousek od nich.

„Aby se něco podobného stalo bez vnějšího zásahu, muselo by se náhodou vyskytnou hned několik závažných závad, od technických po elektronické. A taková náhoda není takřka možná,“ uzavřel Doherty, podle nějž měl první muž obrovské štěstí, že se z výtahu vůbec dostal.

Nájem za jednopokojový byt v budově přitom činí přes 3 tisíce dolarů (přes 60 tisíc korun). I to mimo jiné vyvolalo stížnosti nájemníků i Weisbrenova otce. „Za podobné peníze by se měla správa budovy lépe starat o bezpečí svých nájemníků,“ posteskl si jeden z nich.

Nehoda se odehrála ve 23podlažní budově na newyorské Třetí avenue a celý incident zachytila kamera. Budova stojí od roku 1997 a výtah je stejně starý.