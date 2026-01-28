„Jsme blokováni, jsme bezmocní, nemáme hlas, nemáme žádné slovo na globální scéně, a tomu je třeba zabránit,“ řekl předseda Evropské lidové strany (EPP). Weber dodal, že reforma by nevyžadovala změnu unijních smluv. „Jednoduše by to znamenalo umožnit jednomu politikovi zastávat dvě funkce,“ cituje Weberovo prohlášení bruselský web Politico. Nevyloučil, že by na případnou superpozici v Evropské unii kandidoval.
Nutno dodat, že pozice stálého předsedy Evropské rady, jež je institucí, která určuje politické směřování Evropské unie, a je zastoupena premiéry a prezidenty jednotlivých členských států, vznikla teprve v roce 2009. Její zřízení umožnila Lisabonská smlouva, již členské státy podepsaly na konci roku 2007.
Lisabonská smlouva předsedovi Evropské rady vysloveně zakazuje zastávat národní funkci (pojednává o tom čl. 15). Nicméně smlouva také hovoří o zákazu kumulace funkcí pro členy Evropské komise. „Během funkčního období nesmějí členové Komise vykonávat žádnou jinou výdělečnou nebo nevýdělečnou profesionální činnost,“ stojí v článku 245. Zůstává proto otázkou, zda výkon dvou funkcí je v silách jednoho člověka a v souladu s myšlenkami Lisabonské smlouvy.
Než vznikl stálý post předsedy Evropské rady, předsednictví probíhalo na principu střídání, jako tomu je u předsednictví Radě Evropské unie doteď. Smlouva taktéž zavedla stálou pozici šéfky evropské diplomacie.
V současnosti předsedá výkonnému orgánu Evropské unie Ursula von der Leyenová, která během nepřímých voleb v roce 2019 porazila právě Manfreda Webera. Evropskou diplomacii určuje bývalá estonská premiérka Kaja Kallasová a Evropskou radu vede expremiér Portugalska António Costa.
„Budoucnost je v rukou občanů Evropy“
V době geopolitické nejistoty roztříštěné rozdělení moci „nemusí stačit“, míní Weber s tím, že je to obzvlášť patrné kvůli situaci, kdy americký prezident „obrátil mezinárodní řád vzhůru nohama“. Bruselský politik následně dodal, že „budoucnost těchto otázek je v rukou stranické struktury a v rukou občanů Evropy“.
Volby do jediného přímo voleného orgánu Evropské unie Evropského parlamentu, do něhož čeští občané zvolí 21 svých zástupců, se uskuteční v roce 2029.
Lídr evropských lidovců se rovněž dotkl tématu způsobu hlasování v evropských institucích. Weber uvedl, že země EU by měly v otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky přejít od jednomyslného hlasování k hlasování kvalifikovanou většinou.
Reforma ve způsobu hlasování by vyžadovala jednomyslnou podporu všech členských států. Proti se předběžně vyslovili maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský předseda vlády Robert Fico.
Pokud taková reforma nebude možná, měly by země, které jsou ochotny posunout integraci vpřed, „pokračovat se zvláštní smlouvou o suverenitě“ v oblasti zahraniční politiky, uvedl Weber.