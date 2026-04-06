Manévry v německém městě. Místo kraslic našli nádobku označenou jako polonium

Nápis na lahvičce odkazoval na Polonium 210, což je pro člověka vysoce toxický izotop polonia.
Na otravu tímto izotopem v Británii v roce 2006 zemřel bývalý ruský agent Alexandr Litviněnko, který před smrtí obvinil ze své vraždy ruského prezidenta Vladimira Putina. Litviněnko v roce 2001 získal politický azyl v Británii, přijal britské občanství a pracoval pro britskou tajnou službu.
Na zásahu ve Vaihingenu ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko se podílelo na 140 hasičů včetně speciálně vyškolených záchranářů v ochranných oblecích. Měření na místě neukázalo na žádnou zvýšenou radiaci, hasiči nicméně podle DPA na základě vzhledu a hmotnosti vyhodnotili lahvičku a její obsah jako pravý.
Nádobku odvezlo zemské ministerstvo životního prostředí, jehož experti provedou analýzu. V případě potřeby se postarají i o dekontaminaci.
Zda lahvička skutečně obsahovala polonium 210, bude jasné po Velikonocích. Magazín Der Spiegel dnes na svém webu napsal, že je možné, že obsah není nebezpečný, ale že někdo na etiketu záměrně a smyšleně napsal varování před poloniem 210.