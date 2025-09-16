S Rusy jsme cvičili i jaderné údery. Ale rozhodně nevyhrožujeme, řekl Lukašenko

Rusko a Bělorusko během společných vojenských manévrů nacvičovaly odpálení taktických jaderných zbraní, řekl běloruský diktátor Alexandr Lukašenko. Podle něj to byl nácvik, jehož cílem nebylo nikomu vyhrožovat. Předtím ruské ministerstvo obrany uvedlo, že ruské strategické bombardéry Tu-160 nacvičovaly nad Barentsovým mořem bojové mise včetně odpalování střel s plochou dráhou letu.
Strategický bombardér Tu-160 s jadernou kapacitou při vzletu (12. září 2025)

Strategický bombardér Tu-160 s jadernou kapacitou při vzletu (12. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Rusko a Bělorusko v úterý zakončují pětidenní vojenské cvičení Západ 2025, které je považováno za demonstraci síly a prověrku bojové připravenosti.

„Cvičíme všechno. (Západ) to ví, neskrýváme to. Od palby z malých konvenčních zbraní po nukleární hlavice. Musíme být schopni to vše dělat,“ řekl Lukašenko. „Ale rozhodně tím neplánujeme někomu vyhrožovat,“ dodal.

OBRAZEM: Rakety, vznášedla, drony. Rusko při manévrech ukázalo svůj arzenál v akci

Běloruské ministerstvo obrany potvrdilo, že cvičení s taktickými jadernými zbraněmi se konalo společně s rozmístěním hypersonických raket Orešnik, které nukleární hlavice mohou nést. Tuto střelu středního doletu Rusko loni v listopadu poprvé vypálilo na Ukrajinu.

Ruské ministerstvo obrany sdělilo, že v rámci manévrů strategické bombardéry schopné nést jaderné zbraně letěly nad neutrálními vodami Barentsova moře severně od Skandinávie asi čtyři hodiny v doprovodu stíhaček MiG-31.

„Během cvičné bojové mise posádky zkoušely taktické odpadly střel s plochou dráhou letu na kritické cíle imaginárního nepřítele,“ uvedlo ministerstvo.

Podívejte se na cokoli. Bělorusové pozvali Američany na manévry s Ruskem

Cvičení Západ 2025, které v Bělorusku v roli pozorovatelů sledují zástupci americké armády, se koná od 12. září za účasti více než 13 000 vojáků.

Manévry se odehrávají v situaci, kdy napětí mezi Ruskem a NATO zesílilo kvůli tomu, že minulý týden v noci na středu do polského vzdušného prostoru proniklo kolem dvaceti dronů, které podle Varšavy byly ruské.

V pondělí navíc ochranná služba polské vlády zneškodnila nad vládními budovami v centru Varšavy létající dron a zadržela dva běloruské občany.

