Rusko a Bělorusko v úterý zakončují pětidenní vojenské cvičení Západ 2025, které je považováno za demonstraci síly a prověrku bojové připravenosti.
„Cvičíme všechno. (Západ) to ví, neskrýváme to. Od palby z malých konvenčních zbraní po nukleární hlavice. Musíme být schopni to vše dělat,“ řekl Lukašenko. „Ale rozhodně tím neplánujeme někomu vyhrožovat,“ dodal.
Běloruské ministerstvo obrany potvrdilo, že cvičení s taktickými jadernými zbraněmi se konalo společně s rozmístěním hypersonických raket Orešnik, které nukleární hlavice mohou nést. Tuto střelu středního doletu Rusko loni v listopadu poprvé vypálilo na Ukrajinu.
Ruské ministerstvo obrany sdělilo, že v rámci manévrů strategické bombardéry schopné nést jaderné zbraně letěly nad neutrálními vodami Barentsova moře severně od Skandinávie asi čtyři hodiny v doprovodu stíhaček MiG-31.
„Během cvičné bojové mise posádky zkoušely taktické odpadly střel s plochou dráhou letu na kritické cíle imaginárního nepřítele,“ uvedlo ministerstvo.
Cvičení Západ 2025, které v Bělorusku v roli pozorovatelů sledují zástupci americké armády, se koná od 12. září za účasti více než 13 000 vojáků.
Manévry se odehrávají v situaci, kdy napětí mezi Ruskem a NATO zesílilo kvůli tomu, že minulý týden v noci na středu do polského vzdušného prostoru proniklo kolem dvaceti dronů, které podle Varšavy byly ruské.
V pondělí navíc ochranná služba polské vlády zneškodnila nad vládními budovami v centru Varšavy létající dron a zadržela dva běloruské občany.
